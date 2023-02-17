У березні 2023 року пенсії зростуть. Якою буде індексація виплат і хто під неї підпадає.

Про це інформує НСН з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Пенсії зростуть. Що сказав Шмигаль

“Вже цього березня Уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, повідомив голова уряду.

За його словами, індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців.

“Ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов’язковою”, сказав він.

Крім того, уряд вирішив зберегти всі доплати до пенсійних виплат за віком. Пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 гривень Для пенсіонерів віком 75-80 років – це доплата до 400 грн на місяць, а для пенсіонерів 70-75 років така доплата складає до 300 грн.

За словами Шмигаля, загалом видатки на пенсійні виплати становитимуть понад 700 млрд гривень.

Зазначимо, що індексація пенсій на 20% не означає, що всі виплати зростуть на 20%. Досвід минулих років свідчить, що приблизно половина пенсіонерів отримує мінімальну надбавку.

У середньому у 2022 році під час індексації пенсія зросла на 380 гривень, тобто менш ніж на 10% при тому, що коефіцієнт індексації становив 14%.

Інші новини України: