В Україні будуть перевіряти виплати пенсіонерам

В Україні хочуть перевірити виплати пенсіонерам. У зв’язку з цим Міністерство фінансів розробило проект наказу “Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання”.

Відповідний проект оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Згідно з проектом, верифікація пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання відбувається за такими етапами:

Перевірка дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонерів (валідація). Перевірка достовірності персональних даних про пенсіонерів. Перевірка правомірності надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.

Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом та/або його законним представником, а саме щодо:

смерті реципієнта та/або його законного представника згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

групи інвалідності реципієнта, категорії його інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність, згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності;

постійного проживання реципієнта за кордоном або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну згідно з даними Єдиного державного демографічного реєстру.

За даними ПФУ, станом на 1 січня пенсії в Україні отримувала 10 687 921 особа. За рік кількість пенсіонерів скоротилася на 153 196 осіб.

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