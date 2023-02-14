В Україні будуть перевіряти виплати пенсіонерам

В Україні хочуть перевірити виплати пенсіонерам. У зв’язку з цим Міністерство фінансів розробило проект наказу “Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання”.
Відповідний проект оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), передає НСН з посиланням на РБК-Україна.
Згідно з проектом, верифікація пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання відбувається за такими етапами:
- Перевірка дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонерів (валідація).
- Перевірка достовірності персональних даних про пенсіонерів.
- Перевірка правомірності надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.
Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом та/або його законним представником, а саме щодо:
- смерті реципієнта та/або його законного представника згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
- групи інвалідності реципієнта, категорії його інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність, згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності;
- постійного проживання реципієнта за кордоном або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну згідно з даними Єдиного державного демографічного реєстру.
За даними ПФУ, станом на 1 січня пенсії в Україні отримувала 10 687 921 особа. За рік кількість пенсіонерів скоротилася на 153 196 осіб.
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