Вихід на пенсію у 60 років: коли це стане неможливим для більшості українців

Вже незабаром вихід на пенсію у 60 років стане неможливим для більшості українців. Причина в тому, що в Україні щороку вимоги до стажу збільшуються на 12 місяців, передає НСН.

З 2023 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати як мінімум 30 років стажу. До 2028 року норма складе вже 35 років. При цьому критичним стане 2025-й: з цього моменту більшість українців не зможуть вийти на пенсію вчасно.

Як розповіла науковиця Лідія Ткаченко, у середньому українці у 60 років мають близько 32 років стажу. Тому виконати вимогу для виходу на пенсію вчасно 2023-го вони зможуть, а ось із 2025-го настане критичний момент, пише “Обозреватель”.

Раніше в Пенсійному фонді вважали, що навіть за зміни вимог до стажу, близько 55% українців все одно зможе вийти на заслужений відпочинок у 60 років. Але ці оцінки були складені ще до пандемії та повномасштабної війни. Тільки з початком повномасштабної війни близько трьох мільйонів українців перестали платити ЄСВ, тож їм не зараховують стаж.

Якщо ситуацію не змінити та вимоги до стажу не переглянути, то українці за формального пенсійного віку у 60 років будуть змушені працювати до 63 або навіть 65 років. Усі, хто не виконає вимог щодо стажу, не зможуть вчасно отримати пенсію.

Ткаченко вважає, що необхідно зупинити зростання вимог до стажу на рівні 30 років та при цьому підвищити всім пенсійний вік до 65 років. На такий крок уже пішла більшість європейських країн.

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