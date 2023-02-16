Право на пенсію за віком настає в Україні при досягненні 60 років. Це стосується і чоловіків, і жінок. Українцям розповіли, які документи потрібні для оформлення пенсії

Про це повідомляє НСН з посиланням на видання “На пенсії”.

Так, для оформлення пенсії необхідно мати при собі низку документів. Зокрема, знадобляться паспорт та ідентифікаційний код (хоча є й винятки). Також потрібні документи, що підтверджують стаж, адже саме кількість стажу найчастіше є визначальною.

Які документи потрібні для оформлення пенсії в Україні

Слід зазначити, що після 2004 року стаж зараховується на підставі даних щодо сплати страхових внесків. Це дані з єдиного державного реєстру (відомості персоніфікованого обліку), що підтверджують, що людина всі ці роки офіційно працювала, а отже, підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Подавати до Пенсійного фонду їх не потрібно, адже вони вже там є. А ось стаж до 2004 року підтверджується насамперед трудовою книжкою.

Крім того, можуть знадобитися довідки з місця роботи, архівні документи, документи про навчання, службу в армії, народження дітей (для жінок).

“Втім, віднедавна в Україні з’явилося таке поняття, як електронна трудова книжка. Згодом усі паперові трудові книжки будуть оцифровані і відомості про роботу людей до 2004 року також будуть доступні Пенсійному фонду заздалегідь. Це дозволить призначати пенсії автоматично. Хоча ця послуга вже діє і багато людей встигли нею скористатися”, – пише видання.

Нагадаємо, що при призначенні пенсії враховуються дані про зарплату за всі періоди роботи, починаючи з 1 липня 2000 року до моменту призначення пенсії. Таким чином, претендент на пенсію за бажанням (і якщо це вигідно) може додатково надати паперову довідку про зарплату за будь-які 5 років поспіль до вказаної дати. Однак, за умови, що збереглися первинні документи про нараховану зарплату за ті роки.

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