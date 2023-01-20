За допомогою «Дії» українці зможуть дізнатися розмір майбутньої пенсії

За допомогою державного додатку «Дія» громадяни зможуть дізнатися розмір майбутньої пенсії. Поки дана можливість доступна на веб-порталі, але згодом вона з’явиться в мобільному додатку

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Отже, вам необхідно зайти до свого особистого кабінету та натиснути на розділ «Послуги». Потім натисніть «Пенсії», пільги та допомогу» та виберіть потрібну функцію: Довідка про доходи пенсіонера, Призначення пенсії, Перерахунок пенсії, Довідка ОК-5, Довідка ОК-7 тощо.

Довідка ОК-5 необхідна для того, щоб дізнатися про суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.

Довідка ОК-7 містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ та страховий стаж за період з 2011 року. Здебільшого використовується визначення страхового стажу до розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги з безробіттю тощо.

Українці зможуть дізнатися розмір майбутньої пенсії через «Дію»

Ви також зможете подати документи для оформлення пенсійних виплат, заявки які будуть оброблятися протягом 10 днів. Щоб оформити пенсію в «Дії» потрібно :

Увійти до кабінету громадянина на diia.gov.ua або зареєструйтесь за допомогою Дія.Підпис чи кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Перейти до розділу «Пенсії, пільги та допомога» та обрати пункт “Призначення пенсії”.

Заповніть анкету. У першому розділі необхідно вказати, в якому вигляді ви хочете отримати інформацію – у СМС або на електронну адресу. Далі необхідно заповнити дані про своє місце проживання, вибрати вид пенсії та спосіб виплати.

Заповніть інформацію про трудовий стаж та догляд за дітьми або непрацездатними особами, а також додаткову інформацію, що впливає на розрахунок пенсії.

Завантажте скан-копії документів – паспорт та довідку про надання ідентифікаційного коду.

Підпишіть заяву «Дія.Підписом» або КЕП.

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