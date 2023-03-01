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Перерахунок пенсій: на скільки і у кого зростуть виплати з 1 березня

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Перерахунок пенсій: на скільки і у кого зростуть виплати з 1 березня

Уряд України ухвалив постанову про індексацію пенсійних і страхових виплат. Перерахунок пенсій проводиться Пенсійним фондом без додаткових звернень пенсіонерів

Про це повідомляє НСН з посиланням на прес-службу ПФУ.

Згідно з постановою, розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії з 1 березня не може бути меншим за 100 грн та більшим за 1500 грн.

Індексація пенсій

Пенсії, призначені відповідно до законів “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (особам з числа військовослужбовців строкової служби) перераховуються із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсій, у розмірі 1,197.

До пенсій, призначених до 31 грудня 2022 року, розмір яких не підвищився з 1 березня 2023 року, встановлюється щомісячна доплата в розмірі 100 грн.

З 1 березня в Україні проведуть перерахунок пенсій

Перерахунок пенсій: на скільки і у кого зростуть виплати з 1 березня

Індексація пенсій військових

Розміри пенсій, призначених відповідно закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (крім осіб з числа військовослужбовців строкової служби), підвищуються на коефіцієнт збільшення 1,197. Підвищенню підлягає розмір пенсії без урахування надбавок.

Підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

З 1 березня підвищенню на коефіцієнт 1,197 підлягають:

  • Мінімальні розміри пенсій по інвалідності особам з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців строкової служби
  • Мінімальні розміри пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи

Підвищення мінімальних пенсійних виплат

З 1 березня встановлюються доплати до мінімальних розмірів виплат пенсіонерам:

  • Які досягли віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років, – до 3120 грн.
  • Яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років, – до 3120 грн.
  • Віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 30/35 років, – до 3120 грн.
  • Віком до 70 років (працюючим), які мають страховий стаж 30/35 років та особам з інвалідністю І групи, – до 3000 грн.
  • Іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють (незалежно від віку та закону, відповідно до якого призначено пенсію), – до 2520 грн.

новини України

Індексація страхових виплат

Щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, відповідно до закону “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” перераховуються із застосуванням коефіцієнта збільшення у розмірі 1,197.

Перерахування проводиться у межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, що становить чотири мінімальні заробітні плати – (6700 грн х 4 = 26800 грн).

Розмір збільшення в результаті перерахування щомісячних страхових виплат не може перевищувати 1 500 грн.

Крім того, працюючим пенсіонерам, які на 1 березня 2023 року набули право на проведення перерахунку пенсій, з урахуванням не менш як 24-х місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії або якщо після призначення (попереднього перерахунку) пройшло не менше 2-х років, перерахунки пенсій проводяться з 1 квітня 2023 року.

Також з 1 липня підвищенню на коефіцієнт 1,197 підлягають розміри пенсій, призначених відповідно до законів “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Як відомо, Кабінет міністрів України ухвалив постану про індексацію пенсійних і страхових виплат у 2023 році. Розмір підвищення з 1 березня становитиме від 100 до 1500 гривень.

Проект постанови уряду про індексацію пенсій передбачає, що під індексацію пенсій підпадають 10,557 млн осіб. З державного бюджету на індексацію пенсій у 2023 році потрібно 82 млрд гривень.

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Пенсія по інвалідності в Україні — які розміри та кому призначається

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