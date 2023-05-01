Переселенцям спростили реєстрацію місця проживання – що змінилось

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким переселенцям спростили реєстрацію місця проживання.

Жителі тимчасово окупованих територій й місцевості, де ведуться або велися бойові дії, можуть зареєструвати місце свого нового проживання без зняття з реєстрації з попереднього.

Як передає НСН, про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, відтепер особа, місце проживання якої зареєстроване або задеклароване в житлі, розташованому на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, може задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання.

До того ж переселенці можуть оформити, обміняти документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, вклеїти фото при досягненні відповідного віку в паспорт громадянина України, звернувшись до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції).

Крім цього, відповідний закон передбачає спрощену процедуру реєстрації місця проживання дітей-переселенців:

на період тимчасової окупації місцем реєстрації таких дітей вважатиметься зареєстроване місце проживання їхніх батьків чи інших законних представників, або ж одного з них, з ким мешкає дитина;

у разі, якщо місце проживання батьків або інших законних представників дитини зареєстровано або задекларовано за різними адресами, подається письмова заява законного представника, з яким мешкає дитина.

Як наголосив уповноважений, цей закон сприятиме захисту прав громадян України, в тому числі дітей, і спростить їхній доступ до соціальних, адміністративних та інших гарантованих державою послуг.

Раніше НСН розповідав, чи потрібно подавати заяву на виплати ВПО у разі переїзду.

Як повідомив “Юридичний порадник для переселенців”, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ВПО зобов’язана повідомляти про зміну місця проживання органи соціального захисту населення за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання.

Внутрішні переселенці мають можливість повідомити про зміну місця проживання:

1.Офлайн, звернувшись до органу соціального захисту населення за новим місцем проживання/перебування.

При цьому:

після повторного переміщення у ВПО відсутній обовʼязок подавати заяву про взяття та облік ВПО

та/або заяву про отримання допомоги на проживання, у ВПО є лише обовʼязок повідомити про переїзд;

раніше видана довідка вилучається, про що вносяться відповідні зміни до бази даних ВПО;

видається нова довідка із зазначенням фактичної адреси проживання/перебування.

2.Онлайн: через застосунок Дія у телефоні або через Портал Дія із компʼютера. Зміни до довідки вносяться автоматично протягом одного робочого дня.

Таким чином, у разі зміни фактичного місця проживання/перебування особа зобов’язана звернутись до уповноваженого органу для оновлення, актуалізації даних про своє місцезнаходження, і, як наслідок, заміну довідки ВПО. Проте така “заміна” жодним чином не повинна впливати на виплату вже призначеної допомоги на проживання, оскільки статус особи не змінюється.

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