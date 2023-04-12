Реєстрацію місця проживання дітей-переселенців спростили. Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції

Як повідомили в Мінреінтеграції, відповідний законопроєкт № 8091 Верховна Рада ухвалила в другому читанні.

Про це розповідає НСН.

В Україні спростили реєстрацію місця проживання дітей-переселенців

Відтепер на період тимчасової окупації місцем реєстрації таких дітей вважатиметься зареєстроване місце проживання їхніх батьків чи інших законних представників, або ж одного з них, з ким проживає дитина.

Потреба таких змін виникла у зв’язку з тим, що діти внутрішньо переміщених осіб при отримання паспорта не мають зареєстрованого місця проживання, тому для них проблематично отримати довідку ВПО, належну грошову допомогу на проживання в розмірі 3000 грн, а також скористатися пільгами при вступі до закладів професійної чи вищої освіти.

Ще новини України: Як переселенцям продовжити виплати ВПО при зміні місця реєстрації через “Дію”