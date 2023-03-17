Які пільги для ВПО передбачені в Україні і як їх отримати

Переселенці в Україні можуть отримувати не лише державні та міжнародні виплати. Які пільги для ВПО передбачені в країні

Які пільги передбачені для ВПО в Україні та які знижки діють для переселенців розповідає НСН з посиланням на Факти ICTV.

Як отримувати пільги

Передусім, для отримання пільг та прав, які призначені для переселенців – необхідно мати відповідну довідку.

Вам необхідно офіційно зареєструватись як внутрішньо переміщена особа й отримати довідку та відповідний статус.

Адже користуватися пільгами мають право лише переселенці (ВПО).

Які пільги для ВПО передбачені в Україні

Які пільги передбачені в Україні

В Україні діє Закон Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, який і регулює права та пільги для ВПО.

Переселенці мають рівні права на отримання медичної допомоги в державних та комунальних закладах та влаштування дітей у навчальні заклади за кошти державного бюджету.

Після закінчення воєнного стану діти-ВПО отримуватимуть безкоштовне харчування.

Також ВПО мають право отримувати матеріальне забезпечення, страхові виплати та соціальні послуги. Переселенці також можуть отримати безоплатну правову допомогу.

Уряд спростив процедуру реєстрації для ВПО про призначення допомоги по безробіттю. Сьогодні це можна робити не лише через центри зайнятості, а й за допомогою електронного звернення.

Якщо ВПО не мають документів для надання статусу безробітного, вони просто подають до центру зайнятості заяву про припинення трудових відносин, складену особисто. Єдине – така заява має бути нотаріально засвідчена.

Також законодавством передбачені виплати для безробітних ВПО, які не залежать від додаткової допомоги.

Максимальний розмір виплат по безробіттю під час дії воєнного стану не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати. У 2023 році – це 10 050 грн.

До основних пільг для ВПО можна віднести:

спрощена процедура для припинення ФОП – здійснюється лише за заявою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури);

спрощена процедура для реєстрації ВПО як юридичної особи або як фізичної особи-підприємця;

право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, на одержання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства за місцем проживання;

програми з пільговим кредитуванням для будівництва чи придбання житла.

Також варто зазначити, що для ВПО-підприємців діють особливості щодо нарахування та сплати ЄСВ.

Тобто на період дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його закінчення, штрафні санкції, визначені законом про збір ЄСВ, не застосовуються.

Також відбулись зміни, які стосуються плати за землю, екологічного податку, податку на нерухомість, де на період воєнного стану такі нарахування не здійснюються.

Не варто забувати, що переселенці можуть отримувати державні виплати ВПО у розмірі 2 тис. та 3 тис. грн, а також допомогу від міжнародних організацій.

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