Які види пенсій передбачені для жінок в Україні

У жінок в Україні можуть бути різні види пенсій залежно від їхньої категорії, стажу роботи та інших факторів

Які найпоширеніші види пенсій є у жінок в Україні розповідає НСН

Найбільш поширеними видами пенсій у жінок є:

1. Пенсія за віком – цю пенсію можуть отримати жінки, які досягли пенсійного віку (в 2021 році пенсійний вік для жінок становить 60 років).

2. Пенсія за інвалідністю – цю пенсію можуть отримати жінки з інвалідністю.

Види пенсій для жінок залежать від їхньої категорії, стажу роботи та інших факторів

3. Пенсія за втратою годувальника – цю пенсію можуть отримати жінки, які втратили годувальника, що мав страховий стаж.

4. Пенсія за вислугу років – цю пенсію можуть отримати жінки з великим стажем роботи (наприклад, 30 років та більше).

5. Матеріальна допомога на дітей до досягнення ними 18-річного віку – цю допомогу можуть отримати жінки, які мають дітей до 18 років.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – це не пенсія, а соціальний внесок, який жінки платять зі своєї заробітної плати для забезпечення майбутніх пенсійних виплат.

Розмір кожної з цих пенсій залежить від різних факторів, таких як стаж роботи, заробіток, категорія інвалідності та інші.

Джерело

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