Як підтвердити стаж роботи, коли запис у трудовій відсутній – пояснення

Деяким українцям можуть не зарахувати стаж роботи для виходу на пенсію. Коли це можливо і що робити.

Пояснення надили у Пенсійному фонді, інформує НСН з посиланням на сайт «На пенсії».

Включно до 2028 року в Україні змінюються вимоги до пенсійного стажу. Але що робити, якщо підприємство, на якому працювала людина, давно не працює? Така ситуація трапляється досить часто.

До Пенсійного фонду із запитанням звернулася мешканка Одеської області:

«Я три роки пропрацювала кухарем в агрофірмі, яка закрилася ще 20 років тому, у трудовій книжці запис відсутній. У квітні мені виповниться 60 років, загального стажу є 30 років, але якщо ці три роки не буде враховано, я залишусь без пенсії. Як виправити ситуацію?».

Як підтвердити стаж роботи

Фахівці зазначають, що за відсутності документів про робочий стаж та неможливість отримання їх у результаті ліквідації підприємства, установи, організації, стаж може бути встановлений на підставі показань не менше двох свідків, які знали заявника щодо спільної роботи на одному підприємстві.

Ці люди повинні мати документи про роботу за час, коли вони підтверджують роботу заявника.

Зі свідками потрібно звертатися до сервісних центрів Пенсійного фонду.

«Якщо у трудовій книжці містяться неправильні або неточні записи про періоди роботи, для підтвердження стажу роботи приймаються дані, що містяться в реєстрі застрахованих осіб (після 1998 року), а також довідки, витяги з наказів, відомості про заробітну плату, які містять відомості про періоди роботи », йдеться у повідомленні.

Якщо підтвердити стаж не вийде, то вийти на пенсію у 60 років також не вдасться, доведеться чекати до 63 років.

Тому при прийомі на роботу та звільненні потрібно постійно перевіряти наявність необхідних записів у трудовій книжці.

Ще новини України: