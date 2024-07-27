27 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

27 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 27 липня. Міжнародний день декору. День медичного працівника (День медика) в Україні. Православні вшановують пам’ять святого великомученика Пантелеймона. Залишилося 157 днів до Нового року. Це субота і на цей день припадає 885 день повномасштабної війни в Україні.

27 липня – яке сьогодні церковне свято

27 липня в церковному календарі – день пам’яті святого великомученика Пантелеймона. Він народився в Нікомедії (сучасна Туреччина) 275 року. Його ім’я народженні було Пантолеон, що означає “лев у всьому”. Його мати, свята Єввула, була християнкою і виховувала сина у вірі, але померла, коли він був ще дитиною. Пантолеон навчався лікарської справи у відомого лікаря Євфросина і став талановитим лікарем. Пізніше він зустрів пресвітера Єрмолая, який навернув його до християнства. Після хрещення він отримав ім’я Пантелеймон, що означає “всемилостивий”.

Пантелеймон став відомим як безмездний лікар, тобто він лікував людей безкоштовно. Його дива і зцілення привернули увагу імператора Максиміана, який наказав його схопити. Пантелеймон зазнав численних тортур, але залишався непохитним у своїй вірі. Зрештою, він був страчений 27 липня 305 року.

27 липня у світі

Міжнародний день декору

Міжнародний день декору (International Decora Day), що відзначається в останню суботу липня кожного року, присвячений унікальній і колоритній японській субкультурі, відомій як мода на декор.

День вшанування волинки

День вшанування волинки (Bagpipe Appreciation Day), що відзначається щорічно 27 липня, – це вшанування культового шотландського інструменту, свято унікального і мелодійного звучання волинки.

День народження гамбургера

Щосекунди тільки в мережі «McDonald’s» продається 75 гамбургерів, тож не дивно, що простій, але такій апетитній булочці з котлетою люди присвятили особливе свято — щороку 27 липня в світі прийнято відзначати День народження гамбургера.

День «Візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку»

27 липня кожного року відзначається нетипове й неофіційне свято – День «Візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку». Подію започаткували Томас та Рут Рой (вони заснували понад 80 веселих свят).

А також сьогодні у світі:

День ходіння на ходулях

День трансатлантичного зв’язку

27 липня в Україні

День медичного працівника (День медика)

Щорічно 27 липня Україна відзначає професійне свято – День медичного працівника (або День медика).

Іменини 27 липня

Герман, Іван, Микола, Еммануїл.

Талісманом людини, народженої 27 липня, є 0. Камінь відомий людству протягом багатьох тисячоліть. Здавна вірили, що яшма здатна захистити людину від негативної енергії.

Традиції, заборони, прикмети 27 липня

У народі день так і називається – Пантелеймона, або Палій. За повір’ями, у того, хто порушить заборони цього дня, пожежа може знищити весь урожай.

У молитвах святого Пантелеймона просять про міцне здоров’я й одужання, особливо просять допомоги в лікуванні хвороб очей. Також біля ікони святителя моляться за тих, кому потрібно повернути душевне здоров’я. Святий вважається покровителем лікарів, хворих і військових, у день Пантелеймона йдуть до храму і ставлять свічку за поранених військових – вірять, що святий здатний зцілити навіть найважчих хворих.

За народною традицією цього дня збирають лікарські трави, які нібито сьогодні мають особливу силу. Прийнято також готувати пироги з капустою з нового врожаю, ними пригощають хворих і нужденних.

З цього дня починається спад літа, який продовжиться до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили: якщо день 27 липня спекотний, сухий, то зима буде морозною і малосніжною.

Ще прикмети 27 липня:

стрибають коники — до сухої і теплої погоди;

мурахи почали зачиняти входи до мурашника — почнеться дощ;

на капусті вже зав’язуються качани — осінь буде холодною;

на дубі багато жолудів — чекайте на великий урожай.

Що не можна робити 27 липня:

В жодному разі нікому не відмовляйте у допомозі.

Не можна лихословити, лаятися.

Категорично забороняється працювати в полі.

27 липня в історії

Визначні події

971 — мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм.

1586 — англійський мореплавець Волтер Релі вперше завіз в Королівство Англія тютюн із американської колонії у Вірджинії.

1656 — Філософа Б. Спінозу відлучили від єврейської громади і вигнали з свого дому в Амстердамі за єретичні погляди.

1672 — гетьман Петро Дорошенко розбив військо Речі Посполитої біля Четвертинівки.

1834 (15 липня за Юліанським календарем) — відкрито Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Навчання у Київському університеті розпочали перші 62 студенти.

1890 — застрелився голландський художник Вінсент ван Ґоґ.

1900 — американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продав перший гамбургер.

1921 — Фредерік Грант Бантінг виступив з доповіддю про отримання інсуліну.

1936 — створено Інститут історії України.

1953 — у Пханмунджомі підписана угода про перемир’я на Корейському півострові, яка поклала край бойовим діям Корейської війни.

1974 — Президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того як він відмовився віддати плівки з інформацією, повязаною з вотерґейтським скандалом.

2002 — «Скнилівська трагедія» (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнав катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу.

2012 — відкрилися XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.

Народилися 27 липня

1824 — Александр Дюма (син), французький письменник (драматург, прозаїк, поет), член Французької академії.

1843 — Володимир Хиляк, український письменник.

1892 — Володимир Кабачок, педагог, музикант, диригент, організатор Полтавської капели бандуристів.

1895 — Володимир Герасименко, український літературознавець.

1910 — Жульєн Грак, французький письменник.

1912 — Олег Лисяк, український прозаїк, драматург, журналіст.

1927 — Галина Биченюк, українська поетеса.

1929 — Іван Гнатюк, український поет, прозаїк, перекладач.

1931 — Юрій Коваленко, український живописець, графік, педагог. Батько живописця Андрія Коваленка.

1931 — Ада Рибачук, художник-монументаліст, скульптор і графік. Разом із Володимиром Мельниченком є автором замурованої «Стіни Пам’яті» на Байковому кладовищі.

1935 — Володимир Юрчишин, український митець-графік, майстер книжкового оформлення.

1937 — Володимир Дячков, український письменник, критик, публіцист.

1965 — Наталія Половинка, українська актриса, співачка, лауреат Національної премії України імени Тараса Шевченка.

Померли 27 липня

1866 — Євген Буковецький, український живописець, ініціатор створення Товариства художників імені Киріака Костанді.

1953 — Іван М’ясоєдов, український художник, представник символізму й модерну, творець поштових марок.

1960 — Етель Ліліан Войнич, ірландська письменниця, перекладачка українських творів.

1974 — Микита Годованець, український поет-байкар.

2018 — Юрій Шундров, український хокейний воротар.

2019 — Роман Вірастюк, український легкоатлет і спортивний функціонер.

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