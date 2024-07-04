«Якби не було війни, він би ще пожив»: Віталій Капранов про смерть брата

Відомий письменник Віталій Капранов розповів про смерть брата. На його думку, якщо не було війни, то Дмитро ще пожив. Навіть маючи важку хворобу.

Нещодавно Віталій Капранов дав інтерв’ю сайту «Апостроф». Повідомляють Новини України – НСН.

Письменників можна вважати провидцями та екстрасенсами. До того ж Дмитро Капранов нещодавно писав про погані прикмети, які переслідували його останні роки і справдилися. Журналістка поцікавилася у Дмитра, що зараз каже йому інтуїція.

«Якби ми правильно могли прочитати її знаки, то по-іншому будували б своє життя. Письменник мусить дослухатися до підказок своєї і чужої інтуїції, як радіоприймач, який приймає всі радіостанції одночасно. Я пам’ятаю наш найбільший успіх щодо провидства. Коли Майдан горів і палала остання барикада, а навкруги стояв стіною ОМОН, туди прийшла знімальна група і питає в нас: “Що буде?”. А ми відповідаємо: “Все, ми перемогли, наливайте шампанське, їм гаплик”. І на ранок починається стрілянина і “стражі порядку” втікають», сказав Дмитро.

Він пояснив, чого так вони тоді сказали разом з Віталієм.

«Коли Янукович дав команду застосувати Збройні сили проти революціонерів, — це і було його самогубство. Армія не може воювати з народом, а особливо українська армія. Це найманці можуть воювати з нами, а наші люди не можуть. Знаєте, я боюся бути провидцем, але зараз у мене таке ж відчуття, що ми не збираємося здаватися. Питання в тому, коли вичерпаються сили ворога і якою ціною ми виграємо. Я вже заплатив за це найвищу ціну, бо фактично вмер разом з Дмитром. Якби не було війни, він би ще пожив навіть з важкою хворобою. Два роки війни, служба в “Азові”, обстріли, — це ж все впливає на здоров’я. Його не напряму вбив Путін. Разом з ним москалі убили і мене, але здаватися я все одно не збираюся», каже Дмитро

Віталій Капранов про смерть брата

Наразі він живе спогадами про брата. Й говорить, що йому треба зафіксувати все, що робив Віталій.

Я, знаєте, як вдова письменника, яка повинна ходити і розповідати про його роботу і про те, який він був талановитий. Усі наступні активності, звісно, не можуть відбуватися без Дмитра, бо ми ніколи окремо один від одного не були. А як це зробити, я не знаю»

Найближчим часом планують вечір пам’яті Дмитра Капранова. Зібрати друзів, почитати поезію, поспівати та поговорити так, наче він з нами.

«… у мене дуже багато виступів, одному дуже складно. Всі говорять, що я повинен продовжувати за двох, а як це фізично зробити, поки що не знаю» , додав Дмитро Капранов.

Нагадаємо Віталій Капранов помер 16 квітня 2024 року.

Ще новини України: 7 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини