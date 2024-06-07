7 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

7 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 7 червня. Всесвітній день турботи. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського. Залишилося 207 днів до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 835 день повномасштабної війни в Україні.
7 червня – яке сьогодні церковне свято
7 червня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського. Святий Теодот, єпископ Анкирського, жив у місті Анкирі, що в Галатії, в часи імператора Диоклетіяна. Він був відомий своєю побожністю та християнською вірою. За одними джерелами, Теодот був єпископом, а за іншими — простим християнином. Його життя було сповнене випробувань та мучеництва через віру. Він став символом стійкості та відданості християнським цінностям.
7 червня у світі
Всесвітній день турботи
Всесвітній день турботи – це глобальна ініціатива, спрямована на популяризацію доброти, співчуття та співчуття до інших. Цей день відзначається щороку 7 червня і закликає людей проявляти прості вчинки доброти щодо оточуючих.
Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання
Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання відзначається щороку 7 червня, і це день визнання та відзначення наполегливої праці та відданості професіоналів у сфері постачання в усьому світі.
А також у світі:
- Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта
- Всесвітній день безпеки харчових продуктів
- День краудфандінга
- День відеомагнітофона
- День шоколадного морозива
- Європейський день зубних техніків
Іменини 7 червня
- Антон, Богдан, Борис, Василь, Іван, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія.
Талісманом людини, народженої 7 червня, є тигрове око. Здавна цей камінь був улюбленим амулетом магів. Також вважалося, що тигрове око допомагає відзеркалити негатив в бік тієї людини, яка його випромінює.
Традиції, заборони, прикмети 7 червня
Святому Феодоту моляться про гарний урожай хліба і просять захистити посіви від негоди.
За народними прикметами жінкам цього дня потрібно затіяти велике прання – перепрати якомога більше речей вважається гарним знаком, що обіцяє фінансове благополуччя, щастя й удачу.
У народі вважалося, що з цього дня починаються шкідливі (медяні) роси, які приносять рослинам хвороби. 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною: якщо на ній багато квітів – буде хороший урожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою.
Ще прикмети 7 червня:
- ввечері голосно квакають жаби — буде гарна погода;
- бджоли сидять на стінках вулика — до спеки;
- темніють сонячні промені — чекайте на сильну грозу;
- павуки за ніч сильно розширили павутиння — день буде ясним і теплим;
- тихо стало в лісі — до грози;
- ясна погода, але голуби шукають укриття — почнуться опади.
Що не можна робити 7 червня
- Краще нікому не зізнаватися у коханні.
- Забороняється носити речі зі срібла.
- Не можна розповідати іншим про свої плани.
7 червня в історії
Визначні події
- 1775 — Сполучені Колонії змінили свою назву на Сполучені Штати Америки.
- 1903 — у Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу — полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі.
- 1905 — японські війська взяли Сахалін.
- 1929 — згідно з Латеранськими угодами, в центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан.
- 1939 — Третій Рейх уклав пакти про ненапад з Латвією й Естонією.
- 1945 — усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді.
- 1963 — відбувся теледебют групи «Роллінґ Стоунз».
- 1967 — Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі.
- 1991 — Верховна Рада України ухвалила рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.
Народилися 7 червня
- 1778 — Джордж Браммел, денді, законодавець мод та вишуканих смаків великосвітської Англії. Ввів у моду сучасний чоловічий чорний костюм з краваткою або шийною хусткою.
- 1848 — Поль Гоген, французький художник, один з основних представників постімпресіонізму.
- 1868 — Чарльз Макінтош, шотландський архітектор і дизайнер.
- 1916 — Петро Дужий, український письменник, референт пропаганди УПА, почесний громадянин міста Львова
- 1925 — Іван Кандиба, український дисидент.
- 1940 — Том Джонс, англійський поп-співак.
- 1958 — Прінс, американський рок-музикант.
- 1978 — Владислав Піскунов, український легкоатлет, бронзовий призер чемпіонату світу 1999 р. у метанні молота.
Померли 7 червня
- 1843 — Маркіян Шашкевич, український письменник, громадський і культурний діяч, один з провідників українського національного відродження.
- 1930 — Петро Холодний-старший, український маляр-імпресіоніст, неовізантист, за фахом фізик-хімік.
- 1937 — Джин Гарлоу, американська кіноактриса, секс-символ 1930-х років.
- 1938 — Микола Вороний, український письменник, перекладач, режисер і театрознавець, жертва сталінського терору.
- 1980 — Генрі Міллер, американський письменник.
- 2015 — Крістофер Лі, англійський актор і музикант.
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