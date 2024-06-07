7 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

7 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 7 червня. Всесвітній день турботи. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського. Залишилося 207 днів до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 835 день повномасштабної війни в Україні.

7 червня – яке сьогодні церковне свято

7 червня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського. Святий Теодот, єпископ Анкирського, жив у місті Анкирі, що в Галатії, в часи імператора Диоклетіяна. Він був відомий своєю побожністю та християнською вірою. За одними джерелами, Теодот був єпископом, а за іншими — простим християнином. Його життя було сповнене випробувань та мучеництва через віру. Він став символом стійкості та відданості християнським цінностям.

7 червня у світі

Всесвітній день турботи

Всесвітній день турботи – це глобальна ініціатива, спрямована на популяризацію доброти, співчуття та співчуття до інших. Цей день відзначається щороку 7 червня і закликає людей проявляти прості вчинки доброти щодо оточуючих.

Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання

Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання відзначається щороку 7 червня, і це день визнання та відзначення наполегливої праці та відданості професіоналів у сфері постачання в усьому світі.

А також у світі:

Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта

Всесвітній день безпеки харчових продуктів

День краудфандінга

День відеомагнітофона

День шоколадного морозива

Європейський день зубних техніків

Іменини 7 червня

Антон, Богдан, Борис, Василь, Іван, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія.

Талісманом людини, народженої 7 червня, є тигрове око. Здавна цей камінь був улюбленим амулетом магів. Також вважалося, що тигрове око допомагає відзеркалити негатив в бік тієї людини, яка його випромінює.

Традиції, заборони, прикмети 7 червня

Святому Феодоту моляться про гарний урожай хліба і просять захистити посіви від негоди.

За народними прикметами жінкам цього дня потрібно затіяти велике прання – перепрати якомога більше речей вважається гарним знаком, що обіцяє фінансове благополуччя, щастя й удачу.

У народі вважалося, що з цього дня починаються шкідливі (медяні) роси, які приносять рослинам хвороби. 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною: якщо на ній багато квітів – буде хороший урожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою.

Ще прикмети 7 червня:

ввечері голосно квакають жаби — буде гарна погода;

бджоли сидять на стінках вулика — до спеки;

темніють сонячні промені — чекайте на сильну грозу;

павуки за ніч сильно розширили павутиння — день буде ясним і теплим;

тихо стало в лісі — до грози;

ясна погода, але голуби шукають укриття — почнуться опади.

Що не можна робити 7 червня

Краще нікому не зізнаватися у коханні.

Забороняється носити речі зі срібла.

Не можна розповідати іншим про свої плани.

7 червня в історії

Визначні події

1775 — Сполучені Колонії змінили свою назву на Сполучені Штати Америки.

1903 — у Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу — полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі.

1905 — японські війська взяли Сахалін.

1929 — згідно з Латеранськими угодами, в центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан.

1939 — Третій Рейх уклав пакти про ненапад з Латвією й Естонією.

1945 — усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді.

1963 — відбувся теледебют групи «Роллінґ Стоунз».

1967 — Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі.

1991 — Верховна Рада України ухвалила рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.

Народилися 7 червня

1778 — Джордж Браммел, денді, законодавець мод та вишуканих смаків великосвітської Англії. Ввів у моду сучасний чоловічий чорний костюм з краваткою або шийною хусткою.

1848 — Поль Гоген, французький художник, один з основних представників постімпресіонізму.

1868 — Чарльз Макінтош, шотландський архітектор і дизайнер.

1916 — Петро Дужий, український письменник, референт пропаганди УПА, почесний громадянин міста Львова

1925 — Іван Кандиба, український дисидент.

1940 — Том Джонс, англійський поп-співак.

1958 — Прінс, американський рок-музикант.

1978 — Владислав Піскунов, український легкоатлет, бронзовий призер чемпіонату світу 1999 р. у метанні молота.

Померли 7 червня

1843 — Маркіян Шашкевич, український письменник, громадський і культурний діяч, один з провідників українського національного відродження.

1930 — Петро Холодний-старший, український маляр-імпресіоніст, неовізантист, за фахом фізик-хімік.

1937 — Джин Гарлоу, американська кіноактриса, секс-символ 1930-х років.

1938 — Микола Вороний, український письменник, перекладач, режисер і театрознавець, жертва сталінського терору.

1980 — Генрі Міллер, американський письменник.

2015 — Крістофер Лі, англійський актор і музикант.

Можливо, вам також буде цікаво: Церковний календар на червень 2024 року: коли будемо святкувати Трійцю

Наш Телеграм