Церковний календар на червень 2024 року: коли будемо святкувати Трійцю

Церковний календар на червень 2024 року має свято Трійці та Вознесіння Господнє.
Повідомляє сайт «новини України – НСН» з посиланням на TSN.
З 1 вересня 2023 року Православна Церква України перейшла на новий календар. Тому дати всіх свят змістилися на 13 днів пізніше
Церковний календар на червень 2024 року: список дат
1 ервня – святого мученика Юстина філософа, і тих, що з ним;
2 червня – святого Никифора;
3 червня – святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним;
4 червня – святого Митрофана, патріарха Царгородського;
5 червня – Віддання свята Преполовення; святого священномученика Доротея, єпископа Тирського; святого мученика Косми, пресвітера Вірменського;
6 червня – преподобного Висаріона чудотворця; преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі;
7 червня – святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського;
8 червня – Перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирон ;
9 червня – Неділя Сліпорожденого; святого Кирила, архиєпископа Олександрійського;
10 червня – святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського;
11 червня – святих апостолів Вартоломея й Варнави;
12 червня – Віддання Великодня; преподобного Онуфрія Великого; преподобного Петра Атонського;
13 червня – Вознесіння Ісуса Христа; святої мучениці Акилини; святого Трифилія, єпископа Левкусії Кипрської; преподобного Антонія Падуанського;
14 червня – святого пророка Єлисея; святого Методія, патріарха Царгородського;
15 червня – святого пророка Амоса; преподобного Єроніма, пресвітера Стридонського;
16 червня – Неділя Святих Отців I Вселенського Собору; святого чудотворця Тихона Аматунтського;
17 червня – святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла; преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського;
18 червня – святого мученика Леонтія;
19 червня – святого апостола Юди, брата Господнього по плоті;
20 червня – святого священномученика Методія, єпископа Патарського;
21 червня – Віддання Вознесіння; святого мученика Юліана Тарсійського;
22 червня – Субота заупокійна; святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;
23 червня – Зіслання Святого Духа; Свята Трійця (П’ятидесятниця); святої мучениці Агрипіни;
24 червня – Понеділок Святого Духа; Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя;
25 червня – святої преподобномучениці Февронії;
26 червня – преподобного Давида, що в Солуні; блаженного священномученика Андрія Іщака; блаженного священномученика Миколи Конрада і мученика Володимира Прийми;
27 червня – блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших; блаженного священномученика Омеляна Ковча; преподобного Самсона странноприємця;
28 червня – Перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана;
29 червня – Віддання П’ятдесятниці; святих верховних апостолів Петра й Павла;
30 червня – Неділя Всіх святих; Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів; блаженного священномученика Василія Величковського.
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