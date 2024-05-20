Церковний календар на червень 2024 року: коли будемо святкувати Трійцю

Церковний календар на червень 2024 року має свято Трійці та Вознесіння Господнє.

Повідомляє сайт «новини України – НСН» з посиланням на TSN.

З 1 вересня 2023 року Православна Церква України перейшла на новий календар. Тому дати всіх свят змістилися на 13 днів пізніше

Церковний календар на червень 2024 року: список дат

1 ервня – святого мученика Юстина філософа, і тих, що з ним;

2 червня – святого Никифора;

3 червня – святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним;

4 червня – святого Митрофана, патріарха Царгородського;

5 червня – Віддання свята Преполовення; святого священномученика Доротея, єпископа Тирського; святого мученика Косми, пресвітера Вірменського;

6 червня – преподобного Висаріона чудотворця; преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі;

7 червня – святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського;

8 червня – Перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирон ;

9 червня – Неділя Сліпорожденого; святого Кирила, архиєпископа Олександрійського;

10 червня – святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського;

11 червня – святих апостолів Вартоломея й Варнави;

12 червня – Віддання Великодня; преподобного Онуфрія Великого; преподобного Петра Атонського;

13 червня – Вознесіння Ісуса Христа; святої мучениці Акилини; святого Трифилія, єпископа Левкусії Кипрської; преподобного Антонія Падуанського;

14 червня – святого пророка Єлисея; святого Методія, патріарха Царгородського;

15 червня – святого пророка Амоса; преподобного Єроніма, пресвітера Стридонського;

16 червня – Неділя Святих Отців I Вселенського Собору; святого чудотворця Тихона Аматунтського;

17 червня – святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла; преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського;

18 червня – святого мученика Леонтія;

19 червня – святого апостола Юди, брата Господнього по плоті;

20 червня – святого священномученика Методія, єпископа Патарського;

21 червня – Віддання Вознесіння; святого мученика Юліана Тарсійського;

22 червня – Субота заупокійна; святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;

23 червня – Зіслання Святого Духа; Свята Трійця (П’ятидесятниця); святої мучениці Агрипіни;

24 червня – Понеділок Святого Духа; Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя;

25 червня – святої преподобномучениці Февронії;

26 червня – преподобного Давида, що в Солуні; блаженного священномученика Андрія Іщака; блаженного священномученика Миколи Конрада і мученика Володимира Прийми;

27 червня – блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших; блаженного священномученика Омеляна Ковча; преподобного Самсона странноприємця;

28 червня – Перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана;

29 червня – Віддання П’ятдесятниці; святих верховних апостолів Петра й Павла;

30 червня – Неділя Всіх святих; Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів; блаженного священномученика Василія Величковського.

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