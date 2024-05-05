Коли День вишиванки у 2024 році: дата та історія

Щорічно у третій четвер травня відначається День Вишиванки. Цього року свято припадає на 16 травня.

Про це йдеться на сайті «Уніан», передає сайт «новини України – НСН».

Вишиванка – це один з головних симовлів українського народу. Його застували у 2006 році. Ініціатором цього патріотичного свята виступиоа Леся Воронюк, студентка Чернівецького університету ім. Федьковича. Вона запропонувала студентам обрати один день і всім разом прийти на заняття у вишиванці.

Коли День вишиванки у 2024 році

Спочатку у вишитому одязі до університету прийшли кілька десятків студентів. Потім до акції долучилися деякі викладачі, а з роками свято ставало дедалі популярнішим. Згодом інціативу студентки підтримали у різних куточках України й закордоном.

Мистецтво вишиванки дуже швидко розвивалося в Київській Русі. В ты часи вишиті сорочки були дуже дорогими і доступними тільки для багатіїв. У ті часи існували спеціальні школи вишивальниць при школах і монастирях, які здебільшого працювали на замовлення знатних осіб.

З XVII століття мистецтво вишиванки почало поширюватися в народі. Вишивати вміла кожна українка.

Cьогодні українська вишиванка майє особливості у різних регіонах. Наприклад, широко відома полтавська техніка вишивки білою ниткою по білій тканині. У кримських вишиванках часто використовуються рослинні та квіткові візерунки, у чернігівських – тонкі та мініатюрні стібки, а в закарпатських – яскраві та строкаті різнокольорові малюнки.

Найкращий спосіб відзначити День вишиванки – це вдягнути її на роботу чи навчання. Метою свята є популяризувати носіння вишиванки як повсякденного вбрання. В цей день прийнято вдягати вишиванку і носити цілий день.

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