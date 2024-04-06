Вознесіння Господнє у 2024 році: дата і заборони

Вознесіння Господнє у 2024 році православні християни будуть відзначати у червні. Його дата залежить від Великодня.

Про це йдеться на сайті «Уніан».

Оскільки цього році свято Великодня будемо відзначати 5 травня, та Вознесіння Господнє будемо відзначати 13 червня. В той самий час віряни західного обряду будуть відзначати це свято 9 травня. Оскільки вони відзначили Великдень 31 березня.

Вознесіння Господнє – це одне з важливих свят для християн. У цей день увічнили момент, коли Ісус піднявся на небо і постав перед своїми учнями. В цей день прийнято ходити до храму.

За легендою Ісус Христос, після свого Воскресіння ще 40 днів перебував на Землі. Він розповідав апостолам, що таке Царство Боже й передавав заповітні вчення. Після завершення всіх проповідей і настанов Син Божий зібрав своїх учнів на горі Елеон у Єрусалимі, благословив їх і вознісся на небо.

Це свято дуже шанують християни. У кого є можливість, може відвідати Єрусалим, піднятися на гору і побачити святиню – відбиток ступні Христа.

Вознесіння Господнє: заборони

На свято Вознесіння Господнього існують заборони. Серед, яких:

виходити заміж і вінчатися;

думати про погане і бажати зла іншим людям;

лихословити, скандалити, ображатися;

фізично важко працювати;

ображати людей або тварин;

обманювати і брехати.

У православній церкві вважають, що цього дня не можна смітити та плювати на Землю. Тому вона стає священною, оскільки Ісус доторкнувся до неї перед тим, як вирушити на небо.

Ще новини України: Коли Великдень 2024: дата і традиції