16 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

16 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 16 травня. День вишиванки в Україні. Міжнародний день мирного співіснування. Православні вшановують пам’ять преподобного Феодора. Залишилося 229 днів до Нового року. Це четвер, і на цей день припадає 813 день повномасштабної війни в Україні.

16 травня – яке сьогодні церковне свято

16 травня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Феодора. Феодор жив у IV столітті в Єгипті. Він народився в знатній і багатій родині, але у віці 14 років пішов з дому і приєднався до монастиря, де став учнем Пахомія Великого. Феодор дав обітницю зречення від світу і згодом був поставлений головним на будівництві Тавенніської обителі. Після смерті Пахомія Феодор залишився керувати монастирем і став очільником всіх Фіваїдських обителей. Він був першим, кого висвятили в священики у своїй обителі, тому отримав ім’я Освячений. Феодор мав дар дивотворення і помер у глибокій старості.

16 травня в Україні

День вишиванки

День вишиванки як свято є відносно новим — його започаткували 2006 року в Чернівецькому національному університеті. Все почалося з того, що студент історичного факультету Ігор Житарюк часто приходив на заняття у вишиванці, і це наштовхнуло його одногрупницю Лесю Воронюк на думку одягнутися в національні українські сорочки всією студентською громадою. Спершу до акції долучилися кількадесят студентів та деякі з викладачів, але невдовзі це красиве свято розповсюдилося по всій країні, а також в українській діаспорі.

Кожного року в третій травневий четвер, у День вишиванки, багато українців одягають вишиті сорочки, щоб вшанувати культурні традиції свого народу.

16 травня у світі

День носіння фіолетового в знак миру

Щорічно 16 травня відзначається веселе й позитивне свято під назвою День носіння фіолетового в знак миру. Жартівливість цієї події в її меті, адже свято націлене продемонструвати прибульцям, які дивляться на нас із космосу чи спустились на Землю, що людство – не ворог.

День біографів

16 травня кожного року власне професійне свято відзначають біографи. Дата святкування обрана на честь дати зустрічі Семюела Джонсона (лексикограф, поет та критик) з письменником Джеймсом Босуеллом – людиною, яка пізніше написала легендарну біографію Джонсона.

Міжнародний день мирного співіснування

16 травня кожного року світ відзначає молоде, проте важливе свято – Міжнародний день мирного співіснування. Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй 8 грудня 2017 року.

А також у світі сьогодні:

День морської мавпи

Всесвітній день обізнаності про доступність

Міжнародний день світла

Міжнародний день поінформованості про целіакію

Іменини 16 травня

Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Микола, Петро, Федір.

Талісманом людини, народженої 16 травня, є олівін. Мінерал, який широко використовують в ювелірній справі. Здавна олівін вважався захисним каменем, який допомагає реалізувати будь-які плани.

Традиції, заборони, прикмети 16 травня

У народне свято 16 травня наші предки збирали сезонні трави, цілющі квіти та ранню зелень. Особливо цінним джерелом вітамінів у середині травня була кропива. З неї цього дня готували зелений борщ або суп із кропивою, оскільки для традиційного борщу закінчувалася капуста.

Селяни в це народне свято займалися посівами овочів і пересадкою розсади, насамперед – капусти та зелені. За прикметою, всі посаджені сьогодні рослини зеленого кольору дадуть чудовий урожай.

Власники худоби виганяли тварин пастися на поле. Вірили, що молода травнева трава особливо корисна для травлення звірів. У корів і кіз збирали перше в новому році молоко і готували на ньому молочну кашу.

Свято 16 травня вважається вдалим для подорожей і поїздок, але невдалим для весілля і ремонту будинку.

Що не можна робити 16 травня

Рекомендовано не брати до рук гострі предмети.

Краще не працювати в полі після полудня.

Не можна святкувати важливі події, наприклад, весілля.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

Вони помітили: якщо дуб вже зелений, а на ясені ще немає листя, то літо буде дуже сухим. Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить.

Крім того:

вже є квіти на горобині — холодів не буде;

дощить і жаби кумкають — скоро розпогодиться;

на озерах вже є латаття — до стійкого теплого літа;

почути грім — буде великий урожай.

16 травня в історії

Визначні події

1648 — Під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки польському війську Стефана Потоцького.

1686 — У Москві між Московією та Річчю Посполитою підписано «Вічний мир».

1836 — Едгар Аллан По одружився зі своєю 13-річною кузиною Вірджинією Клем.

1920 — Жанну д’Арк канонізовано римською католицькою церквою.

1929 — У США відбулася перша церемонія вручення «Оскарів».

1954 — Почалося Кенгірське повстання, повстання ув’язнених в 3-му табірному відділенні Степового табору в селищі Кенгір (Казахстан).

1985 — Підписаний Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про посилення боротьби з пияцтвом».

2004 — українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі «Євробачення» 2004, здобувши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилось в 36 країнах.

2008 — Україна стала 152-им членом Світової організації торгівлі.

Народилися 16 травня

1817 — Микола Костомаров, український історик, поет-романтик, мислитель, громадський діяч.

1856 — Микола Колцуняк, український етнограф і фольклорист..

1936 — Микола Грох, український художник, графік, ілюстратор.

1966 — Джанет Джексон, американська співачка.

1968 — Тарас Прохасько, український письменник.

1994 – Олег Псюк, український репер, засновник і фронтмен гурту «Kalush».

1994 – Іван Павлишин, військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Повний кавалер ордена «За мужність», Герой України (посмертно). Уродженець Львівщини. На фронті був з 2014 року. Загинув 20 грудня 2022 року на околицях м. Бахмут.

Померли 16 травня

1703 — Шарль Перро (1628—1703), французький письменник, поет і критик, основоположник жанру літературної казки.

1984 – Ірвін Шоу, американський драматург, сценарист і письменник.

2010 — Ронні Джеймс Діо (Роннальд Джеймс Падавона, 1942—2010), американський рок-музикант, вокаліст, автор пісень. Засновник легендарного жесту «коза».

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