Посівний календар на червень: коли садити овочі та фрукти

Аби врожай був багатим, треба дотримуватися посівний календар на червень.

Повідомляє сайт «новини України – НСН» з посиланням на «Дивогляд».

Досвідчені городники говорять, що період зростаючого Місяця вважається найкращим часом для робіт на городі та обробки рослин. Зокрема тих, плоди яких дозрівають над землею.

На період спадаючого місяця краще зайнятися рослинами, які дозрівають під землею. Можна сіяти бобові, цибулинні, садити коренеплоди. В цей час можна робити прополку бур’янів, полив, підживлювати рослини, обрізати гілки та збирати врожай.

Молодик – це не найкращий час для садово-городних робіт. А за день до повні і наступного дня не можна нічого садити й пересаджувати.

Найкращими днями для роботи в городі та саду будуть: 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27 число. В ці дні можна висаджування, сапання, поливання, мульчування, обрізання тощо.

Найменш сприятливими днями будуть 6, 8, 15, 23-24, 28 травня.

Посівний календар на червень

Овочі

Картопля, морква, буряк – 3, 4, 23 червня

Цибуля ріпчаста – 3, 4, 15, 16, 23 червня

Часник – 3, 4, 15, 16, 23 червня

Помідори – 8, 9, 15-21, 23 червня

Огірки – 3, 4, 8, 9, 17-19, 23 червня

Перець, баклажани – 8, 9, 10-12, 17-21 червня

Броколі, цвітна капуста – 8, 9, 15, 16 червня

Кабачки, патисони, гарбуз – 8, 9, 17-19 червня

Кукурудза – 15, 16, 20, 21 червня

Соняшник – 10, 11, 15, 16, 20, 21 червня

Кріп, петрушка, кінза – 8, 9, 15-19 червня

Шпинат – 1, 2, 28-30 червня

Салати – 1, 2, 8, 9, 15-19, 28-30 червня

Базилік, материнка, розмарин та інші трави – 1-4, 8, 9, 12-16, 23 червня

Фрукти

Суниця та полуниця – 3, 4, 8, 9, 17-19 червня

Яблуня – 3, 4, 20, 21, 23 червня

Груша, айва – 3, 4, 15, 16, 23 червня

Абрикос, вишня, слива, персик – 3, 4, 15, 16, 20, 21, 23 червня

Черешня – 3, 4, 10, 11 червня

Смородина – 3, 4, 8-11, 17-19, 23, 26, 27 червня

Малина – 3, 4, 8, 9, 17-19, 30 червня

Виноград – 3, 4, 8, 9, 15-21, 26, 27 червня

Декоративні рослини

Однорічники – 3, 4, 8, 9, 12-16, 23 червня

Цибулинні та бульбові – 3, 4, 12-14, 17-19, 26, 27 червня

Трав’янисті багаторічники – 8, 9, 12-16 червня

Хвойні – 6, 12-14 червня

Чагарники та дерева – 3, 4, 8-14, 20, 21 червня

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