Великдень – 2024: чому дата святкування змінюється кожного року

Великдень 2024 українці святкуватимуть 5 травня. Це свято, на відміну від більшості інших релігійних свят, кожного року випадає на різну дату

Великдень щооку відзначають у різні дні. Відповідно, до нього прив’язуються й інші свята великоднього циклу, такі як Вербна неділя чи Трійця.

Чому Великдень не має постійної дати святкування розповідають Новини України – НСН з посиланням на OBOZ.UА.

І навіть після переходу Православної церкви Україні та Української греко-католицької церкви на новий календар, який багато в чому збігається з католицьким, дати святкування все одно не співпадають.

Чому Великдень не має чіткої дати

Християнський Великдень тісно пов’язаний своєю історією з юдейським Песахом. Саме під час його святкування в Єрусалимі відбулись страта та воскресіння Ісуса Христа, які вшановують навесні християни. Юдейський же календар влаштований таким чином, що він враховує і місячні цикли, і сонячний рік, тому його дати змінюються з разу в раз. В юдеїв не тільки Песах є перехідним святом. Так само відбувається і з рештою торжеств. А от у християнство ця особливість перебралась лише для великодніх свят.

Як визначають дату Великодня

Згідно з юдейським календарем, Песах настає увечері з 14 на 15 число місяця нісана. За загальноприйнятим світським календарем цей місяць випадає на період березня-квітня. Натомість дату Великодня християни всіх конфесій відраховують від першої повні після весняного рівнодення.

Заснувати свою пасхалію християни вирішили на початку IV століття. Александрійська пасхалія була прийнята під час Нікейського собору у 325 році н. е. За цим підходом, Великдень призначається на першу неділю після повні, яка відбувається після весняного рівнодення. Якщо свято при цьому збігається з Песахом, його переносяться на тиждень пізніше. Основою для розрахунків тут брався юліанський календар.

Однак у 1582 році папа римський Григорій XIIІ звернув увагу на те, шо юліанський календар не є точним. І з часом дати в ньому поступово зсуваються назад, адже календарний рік виявився трошки коротшим за астрономічний і поступово ця різниця накопичується. Тому Григорій XIIІ розпорядився у жовтні 1582 року після 4 числа одразу рахувати 15, запровадив практику високосних років і змінив пасхалію. Вона теж отримала назву григоріанської. Так розійшлись католицький та православний релігійні календарі.

Чому ПЦУ не святкує Великдень разом з католиками

Вся справа в тому, що українські церкви прийняли для себе не григоріанський календар, а новоюліанський. Його ключова відмінність саме і полягає в тому, що він корегує дати відповідно до загальноприйнятого календаря, але при цьому для обчислення дати Воскресіння Христового зберігає александрійську пасхалію.

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