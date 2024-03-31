Чому Великдень у католиків не співпадає з православним і чим вони відрізняються

Сьогодні, 31 березня, Великдень у католиків – головне християнське свято. А православні будуть святкувати Воскресіння з мертвих Ісуса Христа у цьому році аж 5 травня. Чому дати не співпадають і чим відрізняється католицький Великдень від православного?

Про це розповідає НСН.

Чому Великдень у католиків не співпадає з православним

Великдень — це рухоме церковне свято. У 2023 році українська церква перейшла на новоюліанський календар, проте Великодні свята відзначаються по-старому. Православний та католицький світи мають різні пасхалії, тож новий календар не вплинув на їх святкування.

Дата святкування Великодня щороку визначається шляхом розрахунку за місячним календарем. Числення починається з дня весняного рівнодення, тобто після 21 березня, і святкується в першу неділю після першого повного Місяця. Але дати святкування Великодня у православних та католицьких вірян різні.

Розходження між датами Великодня за східною і західною традиціями пов’язане з різницею у вирахуванні весняного рівнодення. Перший повний Місяць після весняного рівнодення у католиків настає раніше через різницю між календарями в 13 днів. Тому Великдень вони святкують раніше.

Чому взагалі церкви вирішили вираховувати Великдень за місячним календарем?

Річ у тім, що ще на початку 3 століття Християнська церква вирішила від’єднатися та створити систему, яка б дозволила їй самостійно визначати дату Великодня. Це сталося через погіршення в комунікаціях у Римській імперії.

Святі отці вирішили, що Великдень обов’язково має відзначатися в першу неділю після повного Місяця. Його дата не може настати раніше, ніж весняне рівнодення, а також не пізніше 25 квітня або 8 травня за григоріанським календарем.

Зараз існують дві пасхалії:

григоріанська — за григоріанським календарем;

олександрійська — за юліанським календарем.

До юліанського календаря прив’язана стара пасхалія (метод визначення дати святкування Великодня), затверджена ще у 325 році Нікейським собором. Саме тоді встановили правило відзначати свято після весняного рівнодення у першу неділю після повного Місяця.

Католицька церква використовує Григоріанський календар для визначення дати Великодня, який може припадати на будь-яку неділю від 22 березня до 25 квітня.

Православна ж церква слідує Юліанському календарю для визначення дати Пасхи, зміщуючи святкування на 13 днів у порівнянні з Григоріанським календарем. Це означає, що православний Великдень припадає в будь-яку неділю від 4 квітня до 8 травня.

Чим Великдень у католиків відрізняється від православного

І католики, і православні християни дотримуються певних обмежень в їжі, втім у християн західного обряду вони не такі суворі. Під час Великого посту православні віряни не вживають яйця, м’ясо, молочні продукти та рибу, а в католиків заборона лише на м’ясні продукти. Суворого посту вони дотримуються лише в Попільну Середу, Страсну п’ятницю та Велику суботу.

Пасхальна служба в православних церквах починається пізно ввечері у Велику Суботу та триває до ранку неділі. А от католики починають святкувати Великдень ще в Страсну суботу. У цей день відчувається богослужіння Надвечір’я Великодня. Перед початком служби запалюється особлива великодня свічка Пасхал. Символами свята в католиків є шоколадні яйця та великодній кролик.

Він прикрашає не лише кошики, але й слугує декорацією в кімнатах чи на подвір’ях. Сімейне свято католики відзначають в колі найближчих людей, а господині готують м’ясо кролика чи індички.

Відмінність у католиків та православних полягає у справлянні богослужінь. Напередодні Великодня віряни навідують храм, де за християнськими звичаями опівночі проводять Хресну Дорогу. Православні священнослужителі влаштовують Хресну Дорогу перед Службою Божою, а католицькі – після.

У православній традиції основними символами є паска, крашанки (освячені фарбовані яйця) та шинка. Православні християни традиційно фарбують звичайні курячі яйця у яскраві кольори, або ж розмальовують їх химерними малюнками, а господині печуть паски в спеціально дозволений для цього день.

Православні віряни на Великдень вітаються словами: “Христос Воскрес” та відповідають: “Воістину Воскрес!”, а в католиків такої традиції немає.

І для католиків, і для православних Великдень є великим християнським святом, всі вони терпеливо чекають цього дня та щиро радіють Воскресінню Христа.

Джерело: канал 24, Факти

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