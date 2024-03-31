31 березня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

31 березня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 31 березня, Україна перейшла на літній час. Православні вшановують пам’ять преподобного Іпатія Чудотворця, і залишилося 275 днів до Нового року. Це неділя, і на цей день припадає 767-й день повномасштабної війни в Україні.

31 березня – яке сьогодні церковне свято

У церковному календарі 31 березня відзначається день пам’яті преподобного Іпатія Чудотворця, який здійснив свій чернечий постриг у XIV столітті в Києво-Печерському монастирі. Він прославився постійними молитвами та суворим постом, мало спав, присвячуючи більшу частину часу розмовам з Господом.

Згідно з церковними переказами, Іпатій обрав служіння хворим, і за це отримав від Бога дар зцілення. У кінці XIV століття він мирно помер, але навіть після його смерті мощі продовжували здійснювати чудеса.

31 березня у світі

Україна: день пролісків.

Азербайджан: День пам’яті геноциду.

Туркменістан: День працівників хімічної промисловості.

Таїланд: День пам’яті короля Нангклао.

Мальта: День Свободи.

Мексика: День тако

США: Національний день устриць і Національний день молюсків. День крейди Crayola.

Хто святкує іменини 31 березня

Православні: Іпатій

Католицькі: Кирило, Трохим

Талісманом людини, народженої 31 березня є опал. Дорогоцінний камінь, який був відомий людству з давніх часів. Може мати різний колір. Опал вважають символом 14 річниці шлюбу.

Які заборони і прикмети 31 березня

Що не можна робити 31 березня:

Аби уникнути розлучення, подружжю краще не спати окремо в цей день.

Цілувати наймолодшу дитину нікому крім матері, не варто.

Заборонено вести порожні балачки.

Народні прикмети та традиції на 31 березня мають свої особливості:

Якщо рано вранці йде дощ, очікуйте вологе літо.

Сонячний день сигналізує про швидке потепління на тривалий період.

Безвітряна погода та ясне небо можуть попереджати про дощ.

Птахи можуть прилетіти, але мовчати — це може означати похолодання.

Традиційно 31 березня наші предки наводили лад у саду – включаючи біління дерев та ремонт у садовій зоні.

Також, щоб захистити будинок від пожежі, звичайно спалювали один непотрібний предмет на вулиці.

31 березня в історії

Визначні події

1770 — англійський мореплавець Джеймс Кук, обстеживши Нову Зеландію і з’ясувавши, що вона — острів, покидає її і бере курс на захід — на Австралію.

1854 — укладено Канаґавський договір між Японією та США. Японія скасовує курс на ізоляцію від Заходу.

1889 — офіційне відкриття Ейфелевої вежі. Конструктор вежі Гюстав Ейфель поставив на її вершині французький прапор. Підійматися вгору тоді доводилося сходинками.

1896 — перший замок-блискавка патентується в США його винахідником, Уїткомбом Джадсоном.

1901 — випускається перший автомобіль «Мерседес». Він створений Вільгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готліба Даймлера і являє собою новий стандарт автомашин з двигуном внутрішнього згорання (ДВЗ). Цей автомобіль також поклав початок династії, яка згодом стала називатися «Мерседесом» (на ім’я дочок Р. Даймлера).

1922 — у Києві Лесь Курбас заснував театр «Березіль», що 1926 року переїхав до Харкова.

1954 — СРСР звернувся до НАТО з ініціативою прийняти його в члени організації. Північноатлантичний альянс через деякий час відкинув цю пропозицію.

1966 — з космодрому Байконур, здійснений пуск ракети-носія «Молнія» з автоматичною міжпланетною станцією «Луна-10», котра 3 квітня 1966 року була виведена на селеноцентричну орбіту і стала першим у світі штучним супутником Місяця.

1993 — під час зйомок епізоду фільму «Ворон» випадково загинув американський актор Брендон Брюс Лі, син Брюса Лі.

2019 — вибори президента в Україні. В другий тур виходять Володимир Зеленський та чинний на момент виборів президент Петро Порошенко

2020 — Верховна Рада України ухвалила закон про ринок землі, який скасував 20-літній мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення

Народилися 31 березня

1596 – Рене Декарт, французький, філософ, математик, фізик, основоположник аналітичної геометрії.

1685 – Йоганн Себастьян Бах, німецький композитор.

1732 – Йозеф Гайдн – австрійський композитор, творець 104 симфоній, 83 квартетів, 52 фортепіанних сонат, 2 ораторій, 14 мес, опер і т. д.

1873 – Микола Міхновський, український політичний і громадський діяч, адвокат, публіцист, перший ідеолог українського націоналізму та організатор війська.

1889 – Борис Герасимович, український астрофізик, жертва сталінського терору.

1934 – Карло Руббіа (італ. Carlo Rubbia), італійський фізик, нобелівський лауреат 1984 року «за вирішальний внесок у великий проєкт, який привів до відкриття квантів поля W- і Z-частинок, переносників слабкої взаємодії» (спільно з Симоном Ван Дер Мером).

1954 – Лайма Вайкуле, естрадна співачка, акторка.

2001 – Катерина Поліщук (Пташка), українська поетка, акторка, парамедик-доброволець Національної гвардії України, учасниця оборони Маріуполя та «Азовсталі».

Померли 31 березня

1727 – Ісаак Ньютон, англійський фізик, математик, астроном, філософ, теолог.

1855 – Шарлотта Бронте, англійська письменниця.

1802 – Йосиф Богдан Залеський, польський поет українсько-молдовського походження, родом з Київщини. Засновник «української школи» в польській літературі.

1944 – Михайло Поготовко, український льотчик, підполковник Армії УНР, один з ініціаторів створення Українського Визвольного Війська.

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