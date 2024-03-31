31 березня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

31 березня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні, 31 березня, Україна перейшла на літній час. Православні вшановують пам’ять преподобного Іпатія Чудотворця, і залишилося 275 днів до Нового року. Це неділя, і на цей день припадає 767-й день повномасштабної війни в Україні.
31 березня – яке сьогодні церковне свято
У церковному календарі 31 березня відзначається день пам’яті преподобного Іпатія Чудотворця, який здійснив свій чернечий постриг у XIV столітті в Києво-Печерському монастирі. Він прославився постійними молитвами та суворим постом, мало спав, присвячуючи більшу частину часу розмовам з Господом.
Згідно з церковними переказами, Іпатій обрав служіння хворим, і за це отримав від Бога дар зцілення. У кінці XIV століття він мирно помер, але навіть після його смерті мощі продовжували здійснювати чудеса.
31 березня у світі
- Україна: день пролісків.
- Азербайджан: День пам’яті геноциду.
- Туркменістан: День працівників хімічної промисловості.
- Таїланд: День пам’яті короля Нангклао.
- Мальта: День Свободи.
- Мексика: День тако
- США: Національний день устриць і Національний день молюсків. День крейди Crayola.
Хто святкує іменини 31 березня
- Православні: Іпатій
- Католицькі: Кирило, Трохим
Талісманом людини, народженої 31 березня є опал. Дорогоцінний камінь, який був відомий людству з давніх часів. Може мати різний колір. Опал вважають символом 14 річниці шлюбу.
Які заборони і прикмети 31 березня
Що не можна робити 31 березня:
- Аби уникнути розлучення, подружжю краще не спати окремо в цей день.
- Цілувати наймолодшу дитину нікому крім матері, не варто.
- Заборонено вести порожні балачки.
Народні прикмети та традиції на 31 березня мають свої особливості:
- Якщо рано вранці йде дощ, очікуйте вологе літо.
- Сонячний день сигналізує про швидке потепління на тривалий період.
- Безвітряна погода та ясне небо можуть попереджати про дощ.
- Птахи можуть прилетіти, але мовчати — це може означати похолодання.
- Традиційно 31 березня наші предки наводили лад у саду – включаючи біління дерев та ремонт у садовій зоні.
- Також, щоб захистити будинок від пожежі, звичайно спалювали один непотрібний предмет на вулиці.
31 березня в історії
Визначні події
- 1770 — англійський мореплавець Джеймс Кук, обстеживши Нову Зеландію і з’ясувавши, що вона — острів, покидає її і бере курс на захід — на Австралію.
- 1854 — укладено Канаґавський договір між Японією та США. Японія скасовує курс на ізоляцію від Заходу.
- 1889 — офіційне відкриття Ейфелевої вежі. Конструктор вежі Гюстав Ейфель поставив на її вершині французький прапор. Підійматися вгору тоді доводилося сходинками.
- 1896 — перший замок-блискавка патентується в США його винахідником, Уїткомбом Джадсоном.
- 1901 — випускається перший автомобіль «Мерседес». Він створений Вільгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готліба Даймлера і являє собою новий стандарт автомашин з двигуном внутрішнього згорання (ДВЗ). Цей автомобіль також поклав початок династії, яка згодом стала називатися «Мерседесом» (на ім’я дочок Р. Даймлера).
- 1922 — у Києві Лесь Курбас заснував театр «Березіль», що 1926 року переїхав до Харкова.
- 1954 — СРСР звернувся до НАТО з ініціативою прийняти його в члени організації. Північноатлантичний альянс через деякий час відкинув цю пропозицію.
- 1966 — з космодрому Байконур, здійснений пуск ракети-носія «Молнія» з автоматичною міжпланетною станцією «Луна-10», котра 3 квітня 1966 року була виведена на селеноцентричну орбіту і стала першим у світі штучним супутником Місяця.
- 1993 — під час зйомок епізоду фільму «Ворон» випадково загинув американський актор Брендон Брюс Лі, син Брюса Лі.
- 2019 — вибори президента в Україні. В другий тур виходять Володимир Зеленський та чинний на момент виборів президент Петро Порошенко
- 2020 — Верховна Рада України ухвалила закон про ринок землі, який скасував 20-літній мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення
Народилися 31 березня
- 1596 – Рене Декарт, французький, філософ, математик, фізик, основоположник аналітичної геометрії.
- 1685 – Йоганн Себастьян Бах, німецький композитор.
- 1732 – Йозеф Гайдн – австрійський композитор, творець 104 симфоній, 83 квартетів, 52 фортепіанних сонат, 2 ораторій, 14 мес, опер і т. д.
- 1873 – Микола Міхновський, український політичний і громадський діяч, адвокат, публіцист, перший ідеолог українського націоналізму та організатор війська.
- 1889 – Борис Герасимович, український астрофізик, жертва сталінського терору.
- 1934 – Карло Руббіа (італ. Carlo Rubbia), італійський фізик, нобелівський лауреат 1984 року «за вирішальний внесок у великий проєкт, який привів до відкриття квантів поля W- і Z-частинок, переносників слабкої взаємодії» (спільно з Симоном Ван Дер Мером).
- 1954 – Лайма Вайкуле, естрадна співачка, акторка.
- 2001 – Катерина Поліщук (Пташка), українська поетка, акторка, парамедик-доброволець Національної гвардії України, учасниця оборони Маріуполя та «Азовсталі».
Померли 31 березня
- 1727 – Ісаак Ньютон, англійський фізик, математик, астроном, філософ, теолог.
- 1855 – Шарлотта Бронте, англійська письменниця.
- 1802 – Йосиф Богдан Залеський, польський поет українсько-молдовського походження, родом з Київщини. Засновник «української школи» в польській літературі.
- 1944 – Михайло Поготовко, український льотчик, підполковник Армії УНР, один з ініціаторів створення Українського Визвольного Війська.
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