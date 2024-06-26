Меморіал: вбиті росією. Віталій Щербатенко, 60 років, Харківщина, березень

Вбиті росією: Віталій Щербатенко загинув у свій День народження. Чоловік тоді пішов до друга. Коли вони були на веранді, їх і застав обстріл…

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Вбиті росією: Віталій Щербатенко

Віталій Щербатенко загинув 14 березня 2022 року від обстрілу села Кам’янка, що на Харківщині. Того дня у нього був день народження.

Віталій пішов до друга. Коли вони були на веранді, їх і застав обстріл.

Через щільний обстріл тоді тіло не могли поховати навіть біля його хати. Кам’янка була точкою перетину – по один бік наші, по інший – російські війська. Двоюрідні брати поклали його в яму у сусідів, накрили шифериною, аби хоч собаки не розтягнули, – розповіла колишня невістка Олена

Згодом Віталія Щербатенка перепоховали на кладовищі на виїзді з Ізюма.

Віталієві було 60 років. Родом із Кам’янки. Умів працювати з деревом, робити ремонти. Офіційно був безробітним.

Дружина та син Віталія померли до війни. У нього залишилося двоє внуків.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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