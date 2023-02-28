Деякі українці можуть отримати 3350 гривень допомоги – для кого передбачені виплати

Дві категорії українців можуть отримати 3350 гривень допомоги. Для кого передбачені виплати

Під час повномасштабної війни в Україні частина громадян була змушена зупинити роботу бізнесу, а дехто на цей період через якісь причини залишився без роботи. Ця категорія українців може отримувати допомогу від держави у вигляді котштів у розмірі 3 350 гривень. Однак у цьому випадку є свої нюанси.

Так, допомога з часткового безробіття може надаватися працівникам та ФОП у разі втрати частини заробітку (доходу) у зв’язку із зупинкою (скороченням) виробництва продукції/виконання робіт/надання послуг. До них відносять воєнний стан, виникнення НС, карантин або інші причини, наприклад, технологічного та економічного характеру.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Юридичного порадника для тимчасово переміщених осіб, інформує НСН

Деякі українці можуть отримати 3350 гривень допомоги

Для кого передбачено виплати

для ФОПів, у яких скоротилася тривалість робочого дня на 30%;

для працівників, за умови, що зупинка (скорочення) діяльності має охопити не менше 20% чисельності працівників, а скорочення робочого часу та зарплати становить 30%.

У яких випадках допомогу не можна отримати

з боку роботодавця, якщо він:

є органом державної влади;

є органом місцевого самоврядування;

Також допомога не може бути надана закладам, установам, організаціям, що повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету, а також фондам соціального страхування.

також якщо роботодавець або ФОП:

перебуває у процесі припинення юридичної особи,

перебуває у процесі припинення підприємницької діяльності,

визнано (визнано) в установленому порядку банкрутом;

щодо його (її) порушено справу про банкрутство;

Як отримати виплати

Для отримання грошової допомоги слід звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності. Наголошується, що цей вид допомоги надається на термін зупинення або скорочення діяльності, проте не більше ніж на 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців від дня зупинення (скорочення) діяльності.

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