Як отримати страхові виплати, якщо роботодавець на окупованій території – ПФУ

Як отримати страхові виплати: лікарняні, декретні, допомогу по вагітності тощо, якщо роботодавець на окупованій території, пояснили в Пенсійному фонді України, передає НСН.

Громадянам, які перебувають або перебували у трудових відносинах та які переселилися з тимчасово окупованих територій або з територій, де ведуться активні бойові дії, та не змогли отримати від свого роботодавця страхові виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, такі виплати надаються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, інформують у фонді.

Зокрема, ВПО мають право на такі виплати:

допомога по тимчасовій втраті працездатності («лікарняні»);

допомога по вагітності і пологах («декретні»);

допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

Як отримати страхові виплати

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому законодавством порядку листок непрацездатності. Такі виплати Пенсійний фонд України призначає і виплачує безпосередньо застрахованим особам, без формування заяви-розрахунку.

Для отримання допомоги працівникам, які переселились з небезпечних територій, необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України і надати такі документи:

оригінал і копію довідки про взяття на облік ВПО;

оригінал і копію паспорта громадянина України;

оригінал і копію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера;

листок непрацездатності (у разі наявності його в паперовій формі).

Решту необхідної інформації фахівці Фонду самостійно отримають із реєстрів.

Особам, які не належать до ВПО, але їх роботодавці знаходяться на тимчасово окупованій території і не можуть виконати обов’язків щодо нарахування та виплати матеріального забезпечення за страховими випадками, які настали у період роботи застрахованих осіб, Пенсійний фонд України також виплачує страхові виплати безпосередньо на їх рахунки, відкриті в установах уповноважених банків.

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