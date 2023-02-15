1800 гривень – нова грошова допомога на комуналку. Хто може отримати

В яких регіонах можна отримати грошову допомогу на перезимування та хто може розраховувати на допомогу у матеріалі НСН.

Українська благодійна організація Карітас України надає допомогу на перезимування українцям, які постраждали від воєнних дій.

Вразливим категоріям людей можуть допомогти оплатити комунальні послуги або придбати паливо, розповів директор департаменту гуманітарного реагування Карітасу України Григорій Селещук.

Допомога на зиму: на паливо та оплату комунальних послуг

Звертатися в Карітас України за допомогою на перезимування можуть українці, які постраждали від війни та належать до найбільш вразливих категорій. У фонді є два види такої допомоги:

Грошова допомога на оплату комунальних послуг передбачена для людей, які проживають як у квартирах, так і в приватних будинках.

“Ця сума має забезпечити повністю оплату комунальних послуг – з розрахунку від 1800 гривень на місяць упродовж 3-4 місяців, приблизно 5-6 тисяч гривень на опалювальний період”, – розповідає Григорій Селещук

Кошти на придбання палива виділяють, якщо люди опалюють не газом, а дровами чи вугіллям.

“В такому випадку ми або закуповуємо тверде паливо і привозимо людям, або видаємо грошовий грант, якщо вони можуть самі організувати покупку і доставку. Розраховуємо, щоб вистачало на зиму – 5-6 тон твердого палива”, – уточнює фахівець.

В яких регіонах можна отримати грошову допомогу на перезимування

Грошові гранти на оплату комунальних послуг та придбання твердого можна отримати в таких областях:

Полтавській;

Київській;

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Харківській;

Миколаївській.

Критерії на отримання допомоги від Карітас Україна: хто може претендувати

Для того, щоб претендувати на допомогу, треба відповідати критеріям вразливості, зазначає Григорій Селещук.

“Є цільова група: внутрішньо переміщені особи; мешканці деокупованих територій; люди, в яких пошкоджене обстрілами житло; ті, хто проживають поблизу зони активних бойових дій на підконтрольних Україні територіях”, – пояснює він.

Але є також критерії вразливості:

багатодітні сім’ї;

люди з інвалідністю або хронічними хворобами;

самотні літні люди;

одинокі матері і батьки.

“Ці критерії є маркерами пріоритетності надання допомоги, тобто в першу чергу допомогу отримають люди, які мають не один критерій вразливості, а два. Наприклад, якщо у багатодітній сім’ї є дитина з інвалідністю. Насправді зараз більшість допомоги призначається тим, хто має два критерії вразливості”, – зазначає фахівець.

Для попередньої реєстрації можна звертатися на гарячу лінію 0 800 33 67 34 чи прийти в один з осередків.

Всі місцеві організації Карітасу, крім тих регіонів, де ведуться активні бойові дії, працюють, щоб надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та людям з вразливих категорій. Наші працівники готові надати допомогу та підтримку потребуючим:

Карітас Київ здійснює психосоціальний та юридичний супровід внутрішньо переміщених осіб та людей з числа вразливих категорій населення. Зокрема, можливо отримати консультації (послуги) юриста, дитячого та дорослого психологів, кризового консультанта та кейс-менеджера. На базі фонду діють Простори дружні до дітей, де малеча відвідує пізнавальні, творчі і розважальні майстер-класи. Фонд надає гуманітарну допомогу у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, підгузків, дитячого харчування, кеш-грантів на гігієну та харчові продукти. Окрім цього, у Карітасі Київ за потреби можна взяти в оренду якісні протипролежневі матраци/подушки для інвалідних візків, ходунки, милиці та інвалідні візки. Фахівці осередку проводять розвиваючі заняття для дітей та молоді з інвалідністю, а також надають соціальну допомогу людям похилого віку, які залишились без опіки рідних.

Контактна інформація: +380 98 189 35 15

Карітас Чернігів надає гуманітарну допомогу у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, підгузків, дитячого харчування. На базі фонду діє «Простір дружній до дитини», де малеча відвідує пізнавальні, творчі і розважальні майстер-класи, працює «соціальний гардероб», де всі потребуючі можуть підібрати собі необхідний одяг та взуття.

Контактна інформація: +380 96 094 32 35

Карітас Бердичів підтримує внутрішньо переміщених осіб, які опинились в складних життєвих обставинах. Фонд надає психологічну допомогу дорослим та дітям, гуманітарну допомогу, гарячі обіди та роздачу питної води. Працює юрист, що завжди допоможе у розв’язані складних питань правового характеру. Також діє Простір дружній до дитини, де діткам проводять творчі майстер-класи, заняття з англійської мови, розважальні програми, психологічні розвантаження. А ще діє Cоціальний гардероб, де кожен, хто потребує, може обрати собі речі та взуття.

Контактна інформація: +380672706556

Карітас Львів допомагає внутрішньо переміщеним людям, які зараз перебувають у Львові та населених пунктах Львівської Архиєпархії.

Благодійний фонд працює в таких напрямках: видача гуманітарної допомоги (продукти, засоби гігієни, одяг та взуття), безкоштовні юридичні консультації, емоційна підтримка та психологічна допомога, кризова консультаційна допомога, соціальний супровід.

Здійснюється видача грошових грантів на оренду житла для ВПО. Організовується дозвілля для дітей віком від 4 до 14 років у просторі “Дружньому до дитини”.

Контактна інформація: +380 66 606 54 50

Карітас Дрогобич працює в таких напрямках: видача гуманітарної допомоги, де можна отримати продукти, засоби гігієни, одяг; отримання, сортування та розподіл гуманітарної допомоги на місці та в регіоні; організація відправлень хворих осіб за кордон; безкоштовне надання місця проживання для внутрішньо переміщених осіб; на кордоні надають гуманітарну допомогу потребуючим; харчування для ВПО; психологічна підтримка постраждалих на війні дітей та підлітків; безкоштовна медична допомога та ліки у медичному центрі при Карітасі

Контактна інформація: +38 067 454 48 85 – Карітас СДЄ УГКЦ, +38 068 168 76 95 – рецепція Медичного центру

Карітас Стрий надає внутрішньо переміщеним особам гуманітарну допомогу (продуктові, гігієнічні набори, одяг, взуття, воду), консультації кейс-менеджера, психолога та спеціаліста з адвокації. Здійснюється видача грошових грантів на оренду житла та талонів на харчування для ВПО. У селі Переможне та місті Моршин діють шелтери. У Стрию та Ходорові працюють «Простори, дружні до дітей», де з дітьми ВПО працюють аніматори та дитячі психологи.

Контактний номер телефону: +38 093 545 2847

Карітас Сокаль – працює два притулки ( м. Сокаль та смт. Жвирка) , які надають прихисток для ВПО як тимчасовий, так і більш тривалий ( до 3-х місяців); здійснюється видача продуктових, гігієнічних індивідуальних та сімейних наборів, видача одягу, теплих речей, посуду видача медикаменті та засобів реабілітації (милиць, візочків, ходунків) для потребуючих; видача дитячого харчування та засобів гігієни для дітей та немовлят, працюють два простори дружніх до дитини, де надаються консультації психолога, працюють аніматори та соціальні педагоги, надаються юридичні та інформаційні консультації; надається гаряче харчування для ВПО, які транзитом прибувають в Сокальську громаду та здійснюється консультування ВПО щодо виїзду за кордон.

Контактна інформація +38 050 337 60 23, +38 063 833 54 29

Карітас Радехів надає продуктові та гігієнічні набори, спеціалізовані набори для немовлят та людей з обмеженими можливостями, а також психологічну та правову допомогу.

Контактна інформація: +38 099 073 90 15

Карітас Жовква працює як точка зупинки для транзитних ВПО, організовує місце тимчасового проживання, також надає продукти харчування, гігієнічні набори, дитячі продукти та гігієну, постіль, пледи, одяг та взуття для дітей та дорослих.

Контактна інформація: +38 096 050 59 69

Карітас Золочів працює на прийом та роздачу гуманітарної допомоги, а також надає продукти харчування, засоби гігієни, одяг для ВПО.

Контактна інформація: +38 096 258 48 81; +38 098 205 22 10

Карітас Борислав допомагає з поселенням, надає допомогу продуктами харчування та гігієнічними наборами, дитячим харчуванням, підгузниками для дітей та дорослих, постільною білизною, дитячими іграшками, одягом та взуттям для дітей та дорослих. Надає гранти на оплату орендованого житла, гарячі обіди для ВПО, юридична та психологічна допомога. Працює соціальна пральня для літніх людей ВПО та місцевих, які постраждали від війни

Контактна інформація: +380 67 374 08 79; +380 93 515 89 46

Карітас Броди надає прихисток для тимчасового проживання, продуктові та гігієнічні набори, набори для дітей та людей з особливими потребами. Також надає психологічну і правову допомогу. Забезпечує ВПО ліжками, матрацами та постільною білизною.

Контактна інформація +380 68 137 68 57

Карітас Підкамінь надає гуманітарну допомоги у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, одягу, взуття, підгузків, дитячого харчування; послуги пральні/сушки; перукарські послуги; ремонт дрібного одягу; послуги з адвокації та консультування; психологічна підтримка дітей та дорослих.

Контактна інформація: +38 096 006 94 32

Карітас Тернопіль надає тимчасовий притулок та харчування, продуктові та гігієнічні набори, одяг та взуття, постільну білизну, та рушники. За потреби, надаємо в користування дитячі візочки, манежі, ходунки, столики для годування, тощо. Працює благодійна їдальня для підопічних Карітасу. Послуги Домашньої опіки для ВПО. Юридичні консультації, дитячий центр для дітей та підлітків (розвиваючі заняття, дитячі заходи, майстер-класи, велоклуб, цікаві тематичні зустрічі), консультації психологів (дитячих та дорослих), послуги соціального таксі на вимогу.

Контактна інформація: +380 35 252 36 84; +380 68 949 2949

Карітас Чортків надає прихисток для тимчасового проживання, продуктові та гігієнічні набори, питну воду, психологічну і правову допомогу. За потреби одяг та взуття, дитяче харчування і ліки.

Контактна інформація +3 068 269 30 57

Карітас Бучач надає прихисток для тимчасового проживання та харчування, продуктові та гігієнічні набори, питну воду для внутрішньо переміщених осіб. Психологічна та інформативна допомога, розвиваючі заняття для дітей.

Контактна інформація: +38 098 056 1722

Карітас Івано-Франківськ надає допомогу продуктовими та гігієнічними наборами, дитячим харчуванням, підгузками (дорослими та дитячими). В благодійній їдальні відбувається видача гарячих обідів як для переселенців, так і для місцевих мешканців, що опинилися в складних життєвих обставинах. Дитячий центр працює з дітками віком від 3 до 18 років, діють волонтерські ініціативи для молоді. Надається психологічна, юридична допомога, прийом здійснюють кейc-менеджери. Послуги домашньої опіки для ВПО, а також видача спеціалізованого обладнання в користування (візочки, функціональні ліжка, милиці та ін). Здійснюється видача грошових грантів для оренди житла ВПО.

Контактна інформація: +380 96 309 8598; +380 66 557 0293

Карітас Коломия організував місця для тимчасового проживання, а також організовує харчування та гуманітарну допомогу одягом, побутовими речами, продуктами та засобами гігієни.

Контактна інформація +380 67 342 94 99, +380 67 825 35 08

Карітас Надвірна облаштував місця для тимчасового проживання, а також організовує харчування та надає гуманітарну допомогу одягом, продуктовими наборами та засобами гігієни.

Контактна інформація: +380 93 306 18 63, +380 67 799 79 25

Карітас Чернівці надає продуктові та гігієнічні набори та здійснює оплату медичних рецептів та купівлі побутової техніки за адресою вул. Коломийська, 1 м, займається з дітьми у просторі, дружньому до дитини (вул. Героїв Майдану, 109 а); підтримує самотніх матерів, які перебувають у складних життєвих обставинах (реалізується на базі ОКУ «Соціальний центр матері та дитини»).

Контактна інформація: +380 95 021 34 03

Карітас Волинь (м. Нововолинськ) надає допомогу з тимчасового проживання, гуманітарну допомогу (продуктові та гігієнічні набори, постіль, одяг). Благодійна їдальня готує гарячі обіди (працює в посиленому режимі).

Контактна інформація: +380 067 886 85 38

Карітас Житомир у приміщенні греко-католицької церкви на вулиці Шевченка, 111 обладнав тимчасове укриття, також надаються продукти харчування, гігієнічні набори, дитяче харчування, іграшки, одяг та взуття для дорослих та дітей. Психологічний та юридичний супровід для ВПО. Для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб діє Колективний центр за адресою м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 62.

Контактна інформація: +38 096 333 90 37, +38 093 728 24 02

Карітас Хмельницький надає послуги прийому (надання приміщення для тимчасового перебування, забезпечення продуктами, засобами гігієни, перенаправлення до місць ночівлі). Також працює Служба перевезення, втому числі людей з інвалідністю, засобами соціального таксі; Центр харчування; Простір, дружній для дитини, в першу чергу для дітей з інвалідністю.

Контактна інформація: +38 067 557 21 28

Карітас Старокостянтинів допомагає внутрішньо переміщеним особам, які проживають на території північного регіону Хмельницької області і надає гуманітарну допомоги у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни та гігієни для немовлят, а також людей з особливими потребами; організовує гарячі обіди та надає можливість безкоштовного користування автоматами питної води. У нашому осередку можна також отримати послуги юриста, психолога, кризового менеджера. Простір дружний до дитини працює для дітей від 2 років. Тут проводяться розвиткові заняття, майстер-класи, квести та розваги.

Контактна інформація +38 099 001 21 25

Карітас Одеса надає для евакуйованих осіб екстрену грошову допомогу, послуги кейс-менеджменту, гуманітарні набори (продукти харчування, підгузки, дитяче харчування тощо), робота центру для дітей і батьків, консультації психолога, консультації з протидії торгівлі людьми.

Контактна інформація: +380 48 704-00-45

Карітас Полтава надає екстрену грошову та гуманітарну допомогу (продуктові та гігієнічні набори, медикаменти, дитяче харчування) ВПО. Гранти для сімей ВПО з соціально уразливих груп для оренди житла. Консультування з юридичних питань, надає психологічну допомогу дорослим і дітям ВПО, забезпечує роботу простору дружнього до дітей, облаштовує місця тимчасового проживання ВПО на території Полтавської області необхідною технікою і речами. Працюють мобільні групи з надання фінансової підтримки на території громад Полтавської області.

Контактна інформація: +38 050 888 70 27, +38 050 888 70 29, +38 050 187 77 80

Карітас Запоріжжя надає гуманітарну допомогу у вигляді одягу, гігієнічних, продуктових, санітарних та дитячих наборів; пропонує юридичну та психологічну підтримку ВПО; організовує роботу дитячого центру; забезпечує місця компактного проживання ВПО необхідними речами (техніка, постільна білизна, вода, продукти харчування).

Контактна інформація: +380 50 322 46 00

Карітас Донецьк у Дніпрі надає тимчасовий прихисток (1-2 доби) – спальні місця, душові, кухня, безпечний простір для дітей. Організовано гаряче харчування. Бронювання місць за телефоном +380 66 340 02 10. Надається гуманітарну допомогу ВПО, у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, дитяче харчування та підгузки. Пропонується психологічна та юридична підтримка.

Контактна інформація: +380 98 665 73 88, +380 95 459 55 20

Карітас Кам’янське надає допомогу продуктовими та гігієнічними наборами, речами побуту, які нам приносять місцеві мешканці та благодійники. Це, переважно, різноманітний посуд. Також надаємо дитяче харчування та підгузки (в тому числі і для дорослих). Двічі на тиждень у нас працює польова кухня, яка забезпечує обідами не тільки переселенців, а й місцевих мешканців у складних життєвих обставинах. Надаємо психологічну допомогу дітям та дорослим. Працює дитячий центр для дітей від 7 до 14 років.

Контактна інформація: +38 068 175 78 08, +38 050 081 00 69

Карітас Краматорськ працює в сферах – гуманітарна допомога в Червоноградському районі Львівської області люди з категоріями вразливості.

Контактний телефони +38 068 239 84 71

Фінансова допомога (Донецька область, підконтрольна територія) людям з критеріями вразливості: ВПО, багатодітні, самотні батьки, люди з інвалідністю тощо.

+38 050 399 10 66

Загальна гаряча лінія фонду

+38 066 993 28 00, +38 093 725 6904

Карітас Харків надає гуманітарну допомогу для мешканців Харкова та околиць у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни та медикаментів, дитячого харчування та гігієни. Працює юридичний та психологічний супровід, в рамках проєкту «Домашня опіка» надається підтримка самотніх людей похилого віку, в рамках проєкту «Простір дружній до дітей» працюють безпечні табори для дітей віком до 17 років.

Контактна інформація: +38 050 104 03 99; +38 050 401 48 20 юридична допомога, домашня опіка +38 067 560 55 80, “Простір дружній до дітей” +38 067 500 65 43

Карітас Маріуполь у Черкасах надає допомогу у вигляді гігієнічних та продуктових наборів, дитячого харчування та засобів по догляду за дітьми до року. Безкоштовна психологічна та юридична допомога. Працює соціальний гардероб, дитячий центр, Домашня опіка. Надає допомогу шелтерам, громадам Донеччини та Запорізької області. Проводяться заходи спортивного, навчального та розважального характеру.

Контактна інформація: +38 095 488 81 94 +38 098 971 17 03

Карітас Кривий Ріг надає допомогу внутрішньо переміщеним особам вразливих категорій з окупованих територій, що виїхали після 24-го лютого. В допомогу входить два набори: гігієнічний (в т.ч. памперси, дитяче харчування, засоби гігієни для літніх людей) та продуктовий.

Контактна інформація: +38 098 892 03 69

Карітас Ужгород надає гуманітарну допомогу у вигляді одягу, гігієнічних, продуктових, санітарних та дитячих наборів. Крім того пропонує психологічну підтримку ВПО; організовує роботу з дітьми. Організація забезпечує місця компактного проживання ВПО необхідними речами (техніка, постільна білизна, вода, продукти харчування).

Крім того з травня з ініціативи Карітас Ужгород працює проект Перша пральня-кав’ярня “Булька”, де вимушено переміщені особи можуть безоплатно отримати послуги з прання особистих речей та постільної білизни.

Контактна інформація: +38 093 662 62 00

Карітас Миколаїв надає допомогу впо, людям, що у різний спосіб постраждали від війни, та вразливим категоріям населення продуктами, дитячим харчуванням та гігієнічними наборами; працює з людьми по місту та області.

Контактна інформація +38 096 051 0439

Карітас Суми надає гуманітарну допомогу офіційним ВПО та особам, що постраждали від бойових дій (проживають в громадах, що входять до переліку таких, де тривають бойові дії). Також працює табір денного перебування для дітей від 7 до 14 років, гуртки дозвілля та арт-терапії для дітей та дорослих. Усім потребуючим надаються безкоштовні психологічні та юридичні консультації. Контактна інформація: +38 050 014 61 89

Карітас надає грошову допомогу лише через оформлення документів у своїх осередках. У фонді застерігають від шахрайства.

За матеріалом РБК

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