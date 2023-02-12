Пільги на комуналку – хто може отримати 25, 50 і 100 відсотків знижки

Пенсійний фонд України розповів, які категорії українців мають право на пільги на комуналку у 2023 році. Деякі громадяни можуть отримати знижку у 25%, 50%, а хтось і всі 100%, передає НСН.

На які комунальні послуги можна отримати пільги

Згідно постанови Кабміну № 389 від 04.06.2015, пільги можна отримати на оплату:

квартплати, плати за послуги із утримання будинків, споруд та прибудинкових території, а також управління багатоквартирним будинком;

комунальних послуг, до переліку яких входять: централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ;

палива та скрапленого газу.

У грошовій формі можна отримати пільгу на оплату комуналки, а також на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива або скрапленого газу.

Хто може отримати пільги на комуналку

Пільгу призначають на рік. Аби отримати її, треба середньомісячний дохід сім’ї розрахувати на одну особу, і якщо сума не перевищує розмір доходу, то це дає право на пільгу. У 2023 році відповідна сума не повинна буте більше 3 760 гривень.

Якщо дохід сім’ї не дозволяє отримувати ці пільги, то громадянин може звернутися за призначенням субсидії на оплату ЖКП.

Хто має право на 100% знижки

Повністю звільняються від оплати такі категорії:

Українці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною або батьки, дружина/чоловік такої особи, якщо вона померла;

Колишні педагогічні, медичні та фармацевтичні працівники, фахівці із захисту рослин, працівники бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу, які вже пішли на пенсію;

Жителі сільській місцевості та селищ міського типу, які працюють або працювали у музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.

Хто має право на 50% знижки

Багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, сім’ї опікунів/піклувальників;

Сім’я особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, що загинули/померли/зникли без вісти під час виконання службових обов’язків;

Українці, які звільнені зі служби цивільного захисту за віком/хворобу/вислугою років, а також які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків та їхня сім’я;

Дружина/чоловік померлих з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та опікуни дітей померлих з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

Сім’ї, які мають дитину з інвалідністю;

Учасники війни;

Окремі категорії осіб, з числа жертв нацистських переслідувань.

Хто має право на 25% знижки

Пільгу у розмірі 25% можуть отримати громадяни, які мають статус дітей війни.

Якщо дохід сім’ї пільговика перевищує той, що дає право на пільгу, – людина (представник пільгової категорії) може звернутися за призначенням житлової субсидії.

Джерело: пенсійний фонд України

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