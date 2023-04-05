Як переселенцям продовжити виплати ВПО при зміні місця реєстрації через “Дію”

Стало відомо, чи потрібно звертатися до органів соцзахисту для продовження виплат при зміні місця реєстрації ВПО через “Дію”



До Мінреінтеграції надійшли звернення від внутрішньо переміщених осіб, яким затримуються виплати допомоги на проживання. Йдеться про випадки, коли громадяни змінили місце реєстрації за допомогою порталу Дія.

Як повідомили у Мінсоцполітики, наразі питання автоматичного перепризначення допомоги на проживання потребує доопрацювання, про це інформує НСН.

Щоб продовжити виплати ВПО при зміні місця реєстрації через “Дію” потрібно звернутися до органів соцзахисту

Для вчасного отримання допомоги на проживання ВПО потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення за новим місцем фактичного проживання.

Органи соцзахисту не повинні вимагати у ВПО оформлення повторної заяви на отримання допомоги. Виплати мають продовжитися на основі вже зареєстрованої заяви за місцем попереднього проживання.

Для цього працівники соцзахисту мають надіслати запит на отримання електронної справи, яка попередньо сформована на підставі зареєстрованої заяви від переселенця.

Зверніть увагу, що допомога на проживання буде нарахована за всі місяці з моменту зміни фактичного місця проживання ВПО.

У Мінсоцполітики запевнили, що питання щодо автоматичного перепризначення допомоги на проживання буде вирішено до кінця квітня.

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