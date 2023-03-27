Виплати ВПО: в яких випадках переселенці не мають права на допомогу

Іноді українці отримують виплати ВПО, коли не мають на них права. Серед внутрішньо переміщених осіб трапляються випадки зловживання, розповіла голова міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Як передає НСН про це вона сказала в інтерв’ю «Суспільному».

За словами Верещук, бувають випадки, коли люди евакуюються потягами, отримують одноразову допомогу після прибуття до кінцевого пункту призначення і відразу повертаються додому. Окрім цього, частина мешканців небезпечних регіонів оформлюють виплати ВПО, а потім виїжджають за кордон.

Ні в першому, ні в другому випадку на виплати такі особи не мають права.

«Якщо людина виїхала за кордон, вона не може претендувати на гроші як ВПО. Так само, коли особа повернулася додому і продовжує отримувати допомогу як внутрішній переселенець. Це неправильно», зазначила міністерка й закликала громадян бути свідомими та чесними.

Чому можуть відмовити у виплатах ВПО і коли це незаконно

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» проаналізували розповсюджені причини відмови у виплаті допомоги переселенцям та розповіли, які з них є неправомірними.

Громаду, з якої перемістилася особа, виключено з Переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих

Юристи зазначають, що це законна відмова у призначенні допомоги вперше та законна причина припинення виплат.

Але, навіть в такій ситуації, право на допомогу мають ВПО, житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження та якщо такою особою:

подано заявку на відшкодування відповідних втрат до 20 травня 2022 року через «Дію»

або надано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ.

«Старі» ВПО не мають права на виплати

За словами юристів, це залежить від обставин.

Право виплати мають і ВПО до 24.02.2022 р., які:

станом на 1 березня 2022 р. отримували щомісячну адресну допомогу;

повторно (після 24 лютого 2022 р.) перемістилися з тимчасово окупованої РФ території України, територій, на яких ведуться бойові дії.

Переселенці мають інші джерела доходу

Це незаконна відмова, яка мала місце у перші місяці повномасштабного вторгнення.

Виплата допомоги на проживання ВПО не залежить від:

працевлаштування чи відкриття ФОП;

купівлі рухомого або нерухомого майна;

отримання міжнародних видів допомоги;

отримання гуманітарної допомоги;

отримання субсидії;

отримання інших видів соціальної допомоги.

ВПО повторно перемістилася, але не поверталася додому

Це незаконна підстава для припинення виплат. Бувають випадки, коли ВПО повторно перемістилися і органи соціального захисту населення призупиняють виплати.

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО у разі, коли внутрішньо переміщена особа змінювала своє місце обліку та не отримала допомогу, на яку вона мала право, допомога призначається за останнім місцем обліку.

ВПО із територій можливих бойових дій не мають права на виплати

Це незаконна відмова. Постановою Кабміну від 30 січня 2023 р. № 90 було запроваджено ряд важливих змін.

Території, для яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації РФ, вважаються такими, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованими РФ.

Тобто, це означає, що переселенці із територій можливих бойових дій (за умови, що для даної території не вказана дата завершення можливих бойових дій), з 1 лютого 2023 мають право на допомогу на проживання ВПО і виплати будуть продовжені автоматично.

Для прикладу, це допомога на проживання ВПО була продовжена переселенцям із Харкова, Миколаєва, Зеленодольська Дніпропетровської області тощо.

Діти ВПО не мають права на виплати

Це залежить від обставин. Діти, які народилися у ВПО, мають право на отримання довідки переселенця. Щодо допомоги на проживання, то вони мають право на грошові виплати за умови, що їх батьки після 24.02.2022 р. перемістилися з населеного пункту в районі воєнних (бойових) дій або окупації.

ВПО відсутня за місцем фактичного проживання/перебування

Це залежить від обставин.

У випадку, коли після перевірки виявлено відсутність переселенця за місцем обліку ВПО і він протягом 10 календарних днів не прибув до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця.

Дана обставина є підставою для припинення виплат, а не скасування довідки ВПО.

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