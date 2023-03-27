“Розпаковка гуманітарки”: яку допомогу можуть отримати переселенці (відео)

«Розпаковка гуманітарки» в одному з найбільших гуманітарних штабів у Дніпрі. НСН пропонує подивитися відео про те, що входить у пакет допомоги для переселенців.

У Дніпрі нині працює понад 100 гуманітарних штабів, які роздають людям продукти, одяг, ліки. Суспільне Донбас побувало у одному з найбільших з гуманітарних штабів міста – “Доброго ранку, ми з Маріуполя”, аби дізнатись, які продукти можуть отримати переселенці та зрозуміти, чи достатньо цього на місяць для однієї людини.

Засновник хабу Роман Перетятько розповідає, допомагати людям почали ще у Маріуполі – нині знищеному і окупованому російськими силами. Після переїзду у Дніпро він разом із волонтерами продовжив справу.

За словами Романа, через цей центр допомоги переселенцям пройшли понад 100 тисяч людей, які отримали тут продукти, одяг та інші речі, які потрібні, коли тікаєш від війни, лишаючи рідну домівку.

“Коли оголошують повітряну тривогу, ми просимо відвідувачів покинути територію, а волонтери йдуть до сховища і, щоб не витрачати час, збирають там пакети. В нас найшвидше коло триває 10 секунд. Зараз волонтери наші готують ці продукти складають по колу. Ми беремо пакети і бігаємо по черзі і фасуємо. Ми фасували 45 хвилин понад 360 продуктових наборів”, розказав Перетятько.

Тут можна отримати не тільки продукти, ще: теплий одяг, ковдри, ліки тощо.

“В нас були драки, ми знаходили викинуті продукті за територією. Хоча ми всім кажемо: вам не потрібно, наприклад, ви не їсте гречку. Нащо це робити? Але були такі випадки. Але останнім часом такого вже не відбувалось”, ділиться Роман.

Які продукти входять до гуманітарного набору, які документи потрібні, щоб отримати, і як часто родина може звертатись по допомогу відповіді на ці питання у відео:

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