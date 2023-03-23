Що приготувати з продуктів з гуманітарки – три прості рецепти від Клопотенка

Що приготувати з продуктів з гуманітарки? Найпопулярніші складові продуктових наборів – макарони, гречка та рис. Євген Клопотенко пропонує три прості рецепти, за якими легко приготувати смачні страви з цих продуктів, передає НСН.

Проста запіканка з макаронів

Запіканка з макаронів – чудовий варіант для сімейного обіду. А ще це чудова ідея, якщо у вас в холодильнику залишилися вчорашні відварені макарони. Додайте трохи томатів, сиру, зелень петрушки чи базиліку і секретний інгредієнт – ароматні зерна фенхелю, і ось ідеальна страва для всієї родини готова. Як завжди – просто і смачно.

Інгредієнти:

300 г Макарони (пенне, фарфале або рігатоні)

200 г Томати черрі або будь-які інші

150 г Сир

3 ст. л. Оливкова олія

1/2 ч. л. Зерна фенхеля

20 г Петрушка (або базилік)

за смаком Сіль та перець

Покроковий рецепт:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Макарони відварить в підсоленій воді, але на 1 хвилину менше, ніж зазначено в інструкції на упаковці. Відкиньте на друшляк і перекладіть назад в каструлю, додайте оливкову олію і добре перемішайте. Дайте макаронам трохи охолонути.

Помідори чері поріжте на 2 частини (звичайні помідори просто великими шматочками), додайте до макаронів разом із зеленню, зернами фенхеля і половиною тертого сиру. Перекладіть в ємність для запікання, посипте другою половиною тертого сиру і запечіть в духовці протягом 15- 20 хвилин.

Бігос з куркою та гречкою

Бігос – це страва з капусти та м’яса на кшталт печені. Лише в бігосі замість картоплі додається квашена капуста, від чого смак м’яса та й самої страви стає напрочуд ароматним та насиченим. Пропонуємо вам приготувати бігос з м’ясом курки, гречкою та пряною зірою.

Інгредієнти:

2 шт. курячого філе

300 г гречки

300 г квашеної капусти

600-700 мл води

50 г вершкового масла

1 ч. л. зіри

сіль і перець до смаку

Покроковий рецепт:

Крок 1. Помийте два курячих філе і зачистьте їх від плівок та зайвого жиру. Наріжте м’ясо однаковими середніми кубиками.

Крок 2. Перекладіть шматочки курки у форму для запікання з високими бортиками. Розподіліть по формі і викладіть наверх 300 г квашеної капусти.

Крок 3. Всипте в форму 300 г гречаної крупи і акуратно розподіліть її по ємності.

Крок 4. Вийміть з холодильника 50 г вершкового масла, наріжте його маленькими кубиками та розкладіть продукт по гречці.

Крок 5. Розподіліть шматочки масла між інгредієнтами, змащуючи за одно і краї форми. Включіть духовку розігріватися до 220 градусів.

Крок 6. Влийте в форму 600-700 мл води, додайте 1 ч. л. зіри, посоліть і поперчіть до смаку. Поставте бігос у духовку та запікайте 20-30 хвилин. Готову страву вийміть та перемішавши всі інгредієнти, подавайте до столу.

Індійський рис з родзинками і м’ятою

У нашому випадку «індійський» означає спосіб приготування, а не країну походження крупи. Радимо побалувати себе незвичним поєднанням смаків – оригінальний пряний та солодкуватий смак індійського рису з родзинками та м’ятою. До того ж ви будете приємно здивовані, наскільки рецепт простий у виконанні.

Інгредієнти:

150 г Рис (пропарений)

1 ч. л. Карі (порошок)

50 г Родзинки

1-2 дрібка Сіль

1 ч. л. Цукор

1-2 гілочки М’ята

Покроковий рецепт:

Рис відваріть з додаванням карі. В кінці приготування додайте попередньо запарені в гарячій воді родзинки, сіль і цукор.

Викладіть рис по тарілках і додайте листочки м’яти. При бажанні ви можете додати до рису оливкову олію або вершкове масло.

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