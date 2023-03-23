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Що приготувати з продуктів з гуманітарки – три прості рецепти від Клопотенка

Дата 🕑 4 хв.
Що приготувати з продуктів з гуманітарки

Що приготувати з продуктів з гуманітарки? Найпопулярніші складові продуктових наборів – макарони, гречка та рис. Євген Клопотенко пропонує три прості рецепти, за якими легко приготувати смачні страви з цих продуктів, передає НСН.

Проста запіканка з макаронів

Запіканка з макаронів – чудовий варіант для сімейного обіду. А ще це чудова ідея, якщо у вас в холодильнику залишилися вчорашні відварені макарони. Додайте трохи томатів, сиру, зелень петрушки чи базиліку і секретний інгредієнт – ароматні зерна фенхелю, і ось ідеальна страва для всієї родини готова. Як завжди – просто і смачно.

про їжу

Інгредієнти:

  • 300 г Макарони (пенне, фарфале або рігатоні)
  • 200 г Томати черрі або будь-які інші
  • 150 г Сир
  • 3 ст. л. Оливкова олія
  • 1/2 ч. л. Зерна фенхеля
  • 20 г Петрушка (або базилік)
  • за смаком Сіль та перець

Покроковий рецепт:

  • Розігрійте духовку до 180 градусів. Макарони відварить в підсоленій воді, але на 1 хвилину менше, ніж зазначено в інструкції на упаковці. Відкиньте на друшляк і перекладіть назад в каструлю, додайте оливкову олію і добре перемішайте. Дайте макаронам трохи охолонути.
  • Помідори чері поріжте на 2 частини (звичайні помідори просто великими шматочками), додайте до макаронів разом із зеленню, зернами фенхеля і половиною тертого сиру. Перекладіть в ємність для запікання, посипте другою половиною тертого сиру і запечіть в духовці протягом 15- 20 хвилин.

Бігос з куркою та гречкою

Бігос – це страва з капусти та м’яса на кшталт печені. Лише в бігосі замість картоплі додається квашена капуста, від чого смак м’яса та й самої страви стає напрочуд ароматним та насиченим. Пропонуємо вам приготувати бігос з м’ясом курки, гречкою та пряною зірою.

про їжу

Інгредієнти:

  • 2 шт. курячого філе
  • 300 г гречки
  • 300 г квашеної капусти
  • 600-700 мл води
  • 50 г вершкового масла
  • 1 ч. л. зіри
  • сіль і перець до смаку

Покроковий рецепт:

Крок 1. Помийте два курячих філе і зачистьте їх від плівок та зайвого жиру. Наріжте м’ясо однаковими середніми кубиками.

Що приготувати з продуктів з гуманітарки - три прості рецепти від Клопотенка

Крок 2. Перекладіть шматочки курки у форму для запікання з високими бортиками. Розподіліть по формі і викладіть наверх 300 г квашеної капусти.

Що приготувати з продуктів з гуманітарки - три прості рецепти від Клопотенка

Крок 3. Всипте в форму 300 г гречаної крупи і акуратно розподіліть її по ємності.

Що приготувати з продуктів з гуманітарки - три прості рецепти від Клопотенка

Крок 4. Вийміть з холодильника 50 г вершкового масла, наріжте його маленькими кубиками та розкладіть продукт по гречці.

Що приготувати з продуктів з гуманітарки - три прості рецепти від Клопотенка

Крок 5. Розподіліть шматочки масла між інгредієнтами, змащуючи за одно і краї форми. Включіть духовку розігріватися до 220 градусів.

Що приготувати з продуктів з гуманітарки - три прості рецепти від Клопотенка

Крок 6. Влийте в форму 600-700 мл води, додайте 1 ч. л. зіри, посоліть і поперчіть до смаку. Поставте бігос у духовку та запікайте 20-30 хвилин. Готову страву вийміть та перемішавши всі інгредієнти, подавайте до столу.

Що приготувати з продуктів з гуманітарки - три прості рецепти від Клопотенка

Індійський рис з родзинками і м’ятою

У нашому випадку «індійський» означає спосіб приготування, а не країну походження крупи. Радимо побалувати себе незвичним поєднанням смаків – оригінальний пряний та солодкуватий смак індійського рису з родзинками та м’ятою. До того ж ви будете приємно здивовані, наскільки рецепт простий у виконанні.

про їжу

Інгредієнти:

  • 150 г Рис (пропарений)
  • 1 ч. л. Карі (порошок)
  • 50 г Родзинки
  • 1-2 дрібка Сіль
  • 1 ч. л. Цукор
  • 1-2 гілочки М’ята

Покроковий рецепт:

  • Рис відваріть з додаванням карі. В кінці приготування додайте попередньо запарені в гарячій воді родзинки, сіль і цукор.
  • Викладіть рис по тарілках і додайте листочки м’яти. При бажанні ви можете додати до рису оливкову олію або вершкове масло.

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Що приготувати з продуктів з гуманітарки - три прості рецепти від Клопотенка Встановити додаток

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