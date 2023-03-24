4 організації, які надають фінансову допомогу українцям – куди звертатися

В Україні під час війни багато міжнародних організацій надають фінансову допомогу українцям. НСН розповідає про чотири з них.

Агентство ООН у справах біженців

Нещодавно Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни осіб.

Щоб отримати виплати, потрібно подати заявку, після розгляду якої на картку перерахують 2220 грн. Гроші будуть надходити щомісячно протягом трьох місяців.

Всі подробиці щодо виплат, а також адреси та графік роботи пунктів реєстрації можна дізнатися за посиланням.

Французька гуманітарна організація ACTED

В межах програми ACTED допомога надається жителям, які виїхали з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

На кожного члена сім’ї, яка виїхала на безпечні території, виплачується сума одразу в розмірі 6600 грн.

Оплата провадиться через відділення «Ощадбанку», «Укрпошти» або ж на картку «Ощадбанку».

Для того, щоб подати заяву на оформлення допомоги від держави, необхідно звернутися за телефоном: 0 800 33 69 36.

Потрібні такі документи:

паспорт,

ідентифікаційний код,

свідоцтво народження дітей.

Отримати фінансову допомогу можна від Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариства Червоного Хреста

Грошова допомога в межах програми становить 2500 грн на особу.

Місія Червоного Хреста спільно з Мінсоцполітики сама визначатиме, кому надавати допомогу, на підставі відомостей з Єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб та інформаційної платформи єДопомога.

Для уточнення подробиць можна звернутися на гарячу лінію – 0 800 332 656 або надіслати електронного листа на адресу sos@redcross.org.ua або на feedback@redcross.org.ua.

Благодійна організація у галузі технологічної індустрії 1K

Програма орієнтована на сім’ї – і ті, що виїхали з України, так і ті, що перебувають в країні.

Українська родини можуть отримати одноразову допомогу у 1000 доларів від благодійників.

Детальніше ознайомитися з програмою можна на сайті. Заявники мають заповнити форму, в якій потрібно вказати інформацію про себе.

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