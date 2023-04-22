Чи потрібно подавати заяву на виплати ВПО у разі переїзду

Багато переміщених осіб стикнулися із потребою повторно змінити місце тимчасового перебування і у людей виникає питання, чи потрібно подавати нову заяву на виплати ВПО.

Найбільш зручно повідомити про переміщення онлайн у застосунку “Дія”. Проте дехто з переселенців почав скаржитися на припинення надходження допомоги на проживання, передає НСН.

Як повідомив “Юридичний порадник для переселенців”, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ВПО зобов’язана повідомляти про зміну місця проживання органи соціального захисту населення за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання.

ВПО мають можливість повідомити про зміну місця проживання:

1.Офлайн, звернувшись до органу соціального захисту населення за новим місцем проживання/перебування.

При цьому:

після повторного переміщення у ВПО відсутній обовʼязок подавати заяву про взяття та облік ВПО

та/або заяву про отримання допомоги на проживання, у ВПО є лише обовʼязок повідомити про переїзд;

раніше видана довідка вилучається, про що вносяться відповідні зміни до бази даних ВПО;

видається нова довідка із зазначенням фактичної адреси проживання/перебування.

2. Онлайн: через застосунок Дія у телефоні або через Портал Дія із компʼютера. Зміни до довідки вносяться автоматично протягом одного робочого дня.

Таким чином, у разі зміни фактичного місця проживання/перебування особа зобов’язана звернутись до уповноваженого органу для оновлення, актуалізації даних про своє місцезнаходження, і, як наслідок, заміну довідки ВПО. Проте така “заміна” жодним чином не повинна впливати на виплату вже призначеної допомоги на проживання, оскільки статус особи не змінюється.

А що на практиці?

Українці, які після повторного переміщення повідомили про зміну місця проживання у Дії, стикнулися із тим, що виплати їм були зупинені. Після звернення до органів соціального захисту населення переміщені особи зʼясовували, що з технічних причин в уповноваженого органу відсутня інформація, яка б мала надійти від Дії автоматично. Далі на місцях підхід органів соціального захисту населення був різний: вимагали подання заяви про постановку на облік ВПО та/або заяви про отримання допомоги на проживання, додаткові документи; зазначали, що після переміщення допомога призначається від дня подачі повторної заяви та ін.

Такі вимоги не ґрунтуються на нормах законодавства.

У звʼязку із цим, Мінреінтеграції рекомендує:

у разі затримки виплат після переміщення звернутися до органів соціального захисту населення за новим місцем фактичного проживання;

орган соціального захисту населення має внести зміни до системи та видати нову довідку НЕ вимагаючи у ВПО подачі додаткових заяв чи документів, а виплати мають продовжитися на основі вже зареєстрованої заяви за місцем попереднього проживання;

для оновлення даних працівники органу соціального захисту населення можуть направити запит на отримання електронної справи, яка попередньо сформована на підставі зареєстрованої заяви від переселенця;

допомога на проживання має буде нарахована та виплачена за ВСІ місяці з моменту зміни фактичного місця проживання ВПО.

У свою чергу Мінсоцполітики та Мінреінтеграції повідомляють, що вирішення даної технічної проблеми очікується до кінця квітня, отже, органи соціального захисту населення автоматично отримуватимуть необхідну інформацію і зупинення виплат вже не відбуватиметься.

Ще новини України: Органи соцзахисту можуть не прийняти заяву на виплати від ВПО у двох випадках – подробиці