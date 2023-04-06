Допомога ВПО – куди звертатися переселенцям у випадку затримки виплат

У Мінреінтеграції розповіли, куди звертатися переселенцям, якщо допомога ВПО не надійшла вчасно

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, куди звертатися внутрішньо переміщеним особам, яким затримуються виплати допомоги на проживання. Про це розповідає НСН.

За даними Мінреінтеграції, йдеться про випадки, коли громадяни змінили місце реєстрації за допомогою порталу Дія.

Допомога ВПО – куди звертатися у випадку затримки виплат

Як повідомили у Мінсоцполітики, наразі питання автоматичного перепризначення допомоги на проживання потребує доопрацювання. Для вчасного отримання допомоги на проживання ВПО потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення за новим місцем фактичного проживання.

Зазначається, що органи соцзахисту не повинні вимагати у ВПО оформлення повторної заяви на отримання допомоги. Виплати мають продовжитися на основі вже зареєстрованої заяви за місцем попереднього проживання.

Для цього працівники соцзахисту мають надіслати запит на отримання електронної справи, яка попередньо сформована на підставі зареєстрованої заяви від переселенця.

“Зверніть увагу, що допомога на проживання буде нарахована за всі місяці з моменту зміни фактичного місця проживання ВПО. У Мінсоцполітики запевнили, що питання щодо автоматичного перепризначення допомоги на проживання буде вирішено до кінця квітня”, – повідомили у Мінреінтеграції.

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