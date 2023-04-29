Чи можна відновити довідку ВПО після повернення з-за кордону – пояснення

Чи може людина, яка повернулася з-за кордону відновити довідку ВПО.

Відповідь на це запитання дали фахівці «Право на захист», передає НСН.

Вони нагадали, що відповідно до ч. 1 ст. 1 закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ВПО – це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Тобто, визначальним фактом для надання особі довідки ВПО є те, що вона перемістилася з територіальної громади у зв’язку з обставинами, зазначеними вище, що підтверджується відповідними документами (зокрема, пропискою).

При цьому, відповідно до ст. 12 закону однією з підстав для скасування дії довідки про взяття на облік ВПО та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб є обставини, за яких ВПО виїхала на постійне місце проживання за кордон або повернулася до покинутого місця проживання. При цьому особа вважається такою, що повернулася до покинутого місця проживання на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання як ВПО.

У таких випадках ВПО зобов’язана подати заяву про скасування довідки ВПО.

Натомість п. 8 Постанови Кабміну №509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” містить вичерпний перелік підстав для відмови у реєстрації ВПО, зокрема це:

відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення, зазначені у статті 1 закону;

у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;

заявник втратив документи, що посвідчують особу (до їх відновлення);

у документі заявника, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, визначені абзацом другим пункту 4 цього Порядку;

докази, надані заявником для підтвердження факту проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, зазначеними у статті 1 закону, не підтверджують такого факту.

Тобто, така підстава для відмови у видачі довідки як повторне звернення за її отриманням після її скасування законодавством не передбачена.

Таким чином повторне звернення за отриманням довідки ВПО у разі повернення до України з-за кордону або повторного переміщення з місця основної реєстрації не може бути підставою для відмови у наданні такої довідки. Головна умова – наявність підстав зазначених у ст.1 Закону (залишення особою свого місця проживання з метою уникнення збройного конфлікту). Тому така особа має право на оформлення довідки про взяття на облік як ВПО.

Багатьом переселенцям довелося поселитися у пропонованих державою або територіальними громадами прихистках – гуртожитках, санаторіях, таборах, пансіонатах тощо.

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