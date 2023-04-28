В Україні деяким категоріям вводять додаткову грошову допомогу під час війни. Як зміняться пенсії і виплати у травні.

Про це розповідає НСН з посиланням на NV.ua.

Виплати у травні постраждалим від обстрілів працівникам

Закон України Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України був прийнятий та підписаний президентом ще у квітні, проте, він набуває сили з 1 травня 2023 року.

Він спрямований на підтримку працівників критичної інфраструктури та важливих для економіки галузей. Так, працівники певних категорій отримують додаткову грошову допомогу.

Право на отримання одноразової допомоги за шкоду життю і здоров’ю мають:

працівники об’єктів критичної інфраструктури;

державні службовці;

посадові особи місцевого самоврядування.

Допомогу можна отримати, якщо працівники цих категорій отримали поранення, каліцтво, контузія чи захворювання, які призвели до інвалідності, під час виконання посадових обов’язків після 24 лютого 2022 в районах ведення бойових дій (їх список постійно оновлює Кабмін) чи в районах, які піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам Росії.

Виплати передбачені такі:

інвалідність I групи — 0,8 млн грн;

інвалідність II групи — 0,5 млн грн;

інвалідність III групи — 0,2 млн грн;

у разі загибелі держслужбовця чи працівника об’єкту критичної інфраструктури — 1 млн грн (буде виплачуватися родичам).

Виплату можна отримати протягом 3 років після отримання інвалідності. У разі загибелі такої людини, виплату зможуть отримати близькі родичі таких категорій:

батьки, якщо вони не були позбавлені батьківських прав до досягнення повноліття загиблим;

один із подружжя, який не одружився вдруге;

малолітні та/або неповнолітні діти; повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в освітніх закладах різного рівня, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Виплати ВПО з 1 травня

Внутрішньо переміщені особи в Україні отримують кілька видів допомоги, які гарантуються державою ― це щомісячна допомога в розмірі 2000 гривень на дорослу людину та 3000 гривень на дитину або особу з інвалідністю.

Змін з 1 травня в цих процедурах не передбачено. Проте, щомісяця в Україні можуть змінювати карту бойових дій ― від неї залежить, чи виплачуватимуть допомогу особам, зареєстрованим як ВПО. Так, на виплати мають право переселенці з районів:

можливих бойових дій;

активних бойових дій;

тимчасово окупованих РФ.

Перелік територій регулярно оновлюється українським урядом. Список регіонів опублікований на сайті Верховної Ради України. Зміни також можна відстежувати на сайті Міністерства реінтеграції.

Крім того, для ВПО діють такі види допомоги:

Центри соціальних служб — в центрах соціальних служб можуть надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам з проживанням, здоров’ям та іншими потребами. Зверніться до найближчого центру соціальних служб для отримання допомоги;

Державна програма забезпечення тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб — ця програма забезпечує забезпечення житлом, харчуванням та медичним обслуговуванням для внутрішньо переміщених осіб. Щоб скористатися цією програмою, зверніться до відділу соціального захисту населення у своєму місці проживання;

Волонтерські організації – багато волонтерських організацій працюють з внутрішньо переміщеними особами та надають допомогу з житлом, харчуванням та іншими потребами. Щоб скористатися цією допомогою, знайдіть волонтерську організацію у своєму регіоні та зверніться до них для отримання допомоги.

Розмір пенсії з 1 травня

В Україні на 2023 рік заплановано перерахунок та індексацію пенсій. З 1 березня відбувся перший етап індексації пенсій ― як йдеться у постанові Кабінету міністрів, максимальна надбавка до пенсії, яка надавалася з 1 березня складає 1500 гривень. Через проведення індексації та перерахунку пенсії, в 2023 році підвищення пенсій відбувається не лише у категорій громадян, яким індексацію проводять за Законом Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Пенсії автоматично перерахували з 1 квітня працюючим пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2023 року набули 24 місяці страхового стажу, або тим, які відпрацювали менше 24 місяців, але від призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки. При цьому працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку.

У липні підвищення пенсій відчують ті категорії пенсіонерів, які мають великий стаж, проте мали низьку зарплату, і ще в СРСР їм призначити низьку пенсію, до якої доплату додавала держава. В 2023 році таким пенсіонерам провели індексацію 19,7% пенсії.

Проте, ті пенсіонери, кому надбавку додали з 1 квітня 2023 року, отримують її лише з 1 червня ― за кілька місяців. Це відбувається через зміни порядку звітності уповноважених органів, які здійснюють виплати.

Таким чином, у травні підвищення пенсій не проводиться, проте індексація з 1 квітня 2023 відчується тільки з 1 червня.

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