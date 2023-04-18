Нова грошова допомога від держави – хто може отримати виплати

Починаючи з квітня 2023 року буде виплачуватися нова грошова допомога. Хто зможе отримати одноразові виплати від держави розповідає НСН.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок війни, та членам їхніх родин. Відповідні зміни за ініціативи Міністерства у справах ветеранів України внесено до постанови КМУ від 19 серпня 2015 р. № 604 під час засідання Уряду.

Хто зможе отримати грошову допомогу

Відтепер фінансова допомога виплачуватиметься не лише військовим, а й волонтерам, які надавали допомогу ЗСУ чи іншим силовим структурам під час війни, і отримали інвалідність внаслідок поранення під час надання такої допомоги, та членам сімей загиблих з числа таких волонтерів.

Фінансову виплату надаватимуть:

особам з інвалідністю внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва);

членам сімей загиблих волонтерів.

Родичами волонтерів вважають:

одного з подружжя;

дітей до 18 років;

батьків;

утриманців (неповнолітніх або непрацездатних осіб, які не були членами родини, але отримували від волонтера матеріальну допомогу).

Розмір грошової допомоги

Розмір грошової допомоги залежить від рівня інвалідності, а саме:

інвалідність I групи — 647 250 гривень;

інвалідність II групи — 517 800 гривень;

інвалідність III групи — 388 350 гривень;

у разі смерті волонтера — 1 294 500 гривень.

Рішення про призначення одноразової грошової допомоги таким особам буде прийматися утвореною Мінветеранів міжвідомчою комісією відповідно до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Виплата буде проводитися за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Як отримати грошову допомогу

Для того, щоб отримати грошову допомогу, потрібно спершу звернутись за призначенням до Міжвідомчої комісії з розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразового грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи інвалідності волонтера та деяких інших категорій осіб при Міністерстві у справах ветеранів України.

Відповідну заяву разом з необхідними документами можна надіслати поштою чи віддати особисто за адресою: Музейний провулок, 12, м. Київ, 01001.

За виплатою потрібно звернутись до місцевих органів соціального захисту населення за місцем проживання. Це можна зробити або поштою, або в електронному вигляді через офіційний сайт Мінсоцполітики, системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Для отримання виплати потрібно пред’явити заяву про перерахування коштів із зазначенням рахунку в банку, а також копію посвідчення особи.

При цьому розподіл грошової допомоги між членами родини загиблого волонтера вирішується за взаємною згодою або в судовому порядку.

У разі відмови у призначенні грошової допомоги рішення Міжвідомчої комісії можна оскаржити в судовому порядку.

Які документи потрібні для отримання грошової допомоги

Волонтерам, які отримали інвалідність, потрібно зібрати такі документи:

заяву;

свій паспорт або паспорт уповноваженої особи;

ідентифікаційний номер або позначку в українському паспорті;

копію довідки медико-соціальної експертної комісії зі встановлення групи інвалідності;

довідку про характер отриманих поранень;

свідоцтво керівника одного з підрозділів ЗСУ або інших силових структур про підтвердження волонтерської діяльності людини;

інші документи, що підтверджують волонтерську діяльність (за наявності).

Якщо за отриманням грошової допомоги звертаються родичі загиблого волонтера, то їм потрібно надати:

заяву кожного заявника, на дітей заяву подає інша уповноважена особа;

паспорт заявника чи уповноваженої особи;

ідентифікаційний номер або позначку в українському паспорті;

довідку судово-медичної експертизи про причину смерті чи характер отриманих поранень;

свідоцтво керівника одного з підрозділів ЗСУ або інших силових структур про підтвердження волонтерської діяльності людини;

інші документи, що підтверджують волонтерську діяльність (за наявності);

свідоцтво про смерть волонтера.

Також батькам загиблого додатково потрібно надати свідоцтво про народження волонтера, дружині (чоловіку) волонтера — свідоцтво про шлюб, дитині волонтера — свідоцтво про народження, утриманцю загиблого — рішення суду чи нотаріально засвідченої угоди, яка підтверджує перебування на утриманні загиблого, а опікуну над дитиною загиблого волонтера — рішення про встановлення опіки або піклування.

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