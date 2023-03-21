Грошова допомога від агентства ООН у справах біженців знову доступна українцям. Хто і як може отримати виплати.

Про це розповідає НСН з посиланням на сторінку Фейсбук Мінреінтеграції.

Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни осіб На неї можуть розраховувати люди, які раніше не отримували виплат від міжнародних організацій і мають дохід менший ніж 5400 гривень на місяць. У пріоритеті – найбільш незахищені верстви населення, йдеться у повідомленні.

Хто може отримати допомогу – критерії вразливості

Нові критерії відповідності включають:

1.осіб чи сімей, які відносяться до однієї з категорій нижче:

внутрішньо переміщені особи (ВПО) від 24 лютого 2022 р;

населення, постраждале внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 р. в таких областях, як Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запоріжська, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська;

люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 р.

2. які відповідають одному або декільком із наведених нижче критеріїв вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

3. які не були зареєстровані з УВКБ ООН раніше, а також не отримували грошову допомогу від інших організацій.

Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше 5400 грн. на одного члена родини.

Увага! Якщо ви були зараховані на фінансову допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від іншого агентства ООН/гуманітарної організації, ви не можете бути зараховані на допомогу УВКБ ООН. Це один і той самий вид допомоги, який реалізують різні агентства.

Грошова допомога від ООН: як подати заявку

Для подачі заявки необхідно звернутися в пункт збору даних або до мобільної групи, яка здійснює виїзди в межах області.

Які документи потрібні

При собі необхідно мати:

документ, що посвідчує особу,

ідентифікаційний код,

свідоцтво про народження дітей,

номер банківської картки,

будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості.

Більш детальна інформація за цим посиланням.

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