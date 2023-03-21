Грошова допомога від агентства ООН у справах біженців знову доступна українцям. Хто і як може отримати виплати.
Про це розповідає НСН з посиланням на сторінку Фейсбук Мінреінтеграції.
Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни осіб
На неї можуть розраховувати люди, які раніше не отримували виплат від міжнародних організацій і мають дохід менший ніж 5400 гривень на місяць. У пріоритеті – найбільш незахищені верстви населення, йдеться у повідомленні.
Хто може отримати допомогу – критерії вразливості
Нові критерії відповідності включають:
1.осіб чи сімей, які відносяться до однієї з категорій нижче:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО) від 24 лютого 2022 р;
- населення, постраждале внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 р. в таких областях, як Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запоріжська, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська;
- люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 р.
2. які відповідають одному або декільком із наведених нижче критеріїв вразливості:
- родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
- родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
- родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);
- прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).
3. які не були зареєстровані з УВКБ ООН раніше, а також не отримували грошову допомогу від інших організацій.
Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше 5400 грн. на одного члена родини.
Грошова допомога від ООН: як подати заявку
Для подачі заявки необхідно звернутися в пункт збору даних або до мобільної групи, яка здійснює виїзди в межах області.
Які документи потрібні
При собі необхідно мати:
- документ, що посвідчує особу,
- ідентифікаційний код,
- свідоцтво про народження дітей,
- номер банківської картки,
- будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості.
Більш детальна інформація за цим посиланням.
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