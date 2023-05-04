Пенсії у Польщі для українців – хто і за яких умов може отримати виплати

Нещодавно в соцмережах з’явилася інформація про те, що українці легко можуть отримати пенсії у Польщі. Нібито для цього достатньо офіційно відпрацювати навіть один день.

Натомість в ZUS повідомили, що правила нарахування пенсійних виплат для українців у Польщі не змінювалися з моменту підписання двосторонньої угоди про соціальне забезпечення між Україною та Польщею у 2012 році.

Про це інформує НСН з посиланням на yavp.pl.

“Останніми днями в ЗМІ з’явилися неправдиві думки про те, що українські громадяни мають надто легкий доступ до польських пільг. Така інформація вводить в оману”, сказано в заяві ZUS.

Хто з українців може отримувати пенсії у Польщі

Правовою основою для виплати пенсій громадянам України, які перебувають у Польщі (але також громадянам Польщі, які перебувають в Україні), є вищевказана двостороння угода про соціальне забезпечення. Вона захищає інтереси людей, які працюють або працювали в обох країнах. Відповідно до цієї угоди при визначенні права на пенсію враховуються також періоди страхового стажу в іншій державі. Таким чином, Польща визнає стаж роботи українців в Україні для визначення пенсійних прав і навпаки. Пенсії за віком з Польщі та України виплачуються після виконання умов для надання цих виплат у кожній із країн.

Важливо зазначити, що від Польщі ви будете отримувати виплати за трудовий стаж тут, а від України – за трудовий стаж у цій країні, відповідно.

Для того, щоб підсумувати польський трудовий стаж з українським, потрібно взяти довідку з місця роботи та подати до відділу Управління соціального страхування за місцем проживання у Польщі. До речі, обидві пенсії можуть виплачуватися на один рахунок, пояснюють в visitukraine.today.

Отримувати пенсію в Польщі можуть ті особи, які:

мали останнє офіційне місце працевлаштування в Польщі;

мали роботу за трудовим договором або за договором-дорученням;

досягли пенсійного віку: 60 років для жінок та 65 для чоловіків;

мають відповідний мінімальний трудовий стаж: 20 років для жінок та 25 — для чоловіків;

постійно проживають у Польщі.

Усі пенсіонери у Польщі діляться на три вікові групи, для кожної з яких діє свій порядок нарахування пенсій.

Перша група – це люди, що народилися до 1949 року. Якщо ви належите до цієї категорії, то можете претендувати у Польщі на мінімальну пенсію в 1217,98 злотих (приблизно 9200 грн). Щоб отримати пенсію, жінкам потрібно мати 20 років стажу, а чоловікам – 25 років. Але не всі вони мають бути саме в Польщі. Наприклад, ви пропрацювали у Польщі лише рік чи два, а в Україні 30–40 років – це стаж також буде зараховано.

Друга група – це люди, що народилися в період з 1949 по 1969 рік. Якщо ви належите до цієї категорії, то розмір вашої пенсії буде залежати від того, скільки ви та ваш роботодавець сплатили податків до Пенсійного фонду та Управління соціального страхування. У цьому випадку розмір пенсійних виплат може бути будь-яким.Мінімального розміру пенсії у цьому випадку не встановлено, тож пенсія може бути дуже маленькою.

Третя група – це люди, що народилися після 1969 року. Якщо ви належите до цієї категорії, то розмір вашої пенсії також буде залежати від сплачених податків. Але якщо у випадку другої групи роботодавець має сплачувати податки або до Управління соцстрахування, або до Пенсійного Фонду, то у третій – в обидві організації.

Польський ZUS виплачує пенсію українцям пропорційно тривалості страхового стажу в Польщі, а її український еквівалент (виплачується пенсійним фондом України) – за час, відпрацьований в Україні. Польська пенсія за віком може бути призначена лише за періоди страхування, набуті в Польщі. Більше того, чим менший стаж у Польщі, тим менша пенсія від ZUS, тобто після місяця роботи вона буде символічною.

Доплата до мінімальної пенсії

Проте, якщо сума допомоги польського ZUS та українського еквівалента нижча від мінімальної польської пенсії за віком для громадянина України, який проживає в Польщі, польський ZUS виплачує різницю як доплату. Наприклад: якщо пенсія з України становить 300 злотих, а з Польщі – 100 злотих, то польський ZUS доплатить різницю: 1188,44 злотих до розміру мінімальної польської пенсії за віком, яка зараз становить 1588,44 злотих. ZUS застосовує в цьому випадку ті самі правила, що й для всіх інших людей, які мають право на польську пенсію згідно з внутрішніми правилами Польщі, незалежно від громадянства цих осіб.

Вимоги, яким повинен відповідати громадянин України для отримання надбавки до мінімальної пенсії:

право на пенсію для іноземців (тобто необхідний вік, сплата внесків у Польщі, а також відповідний стаж – 20 років для жінок і 25 для чоловіків);

постійне проживання в Польщі;

право на законне перебування на підставі документа, виданого службою у справах іноземців, або на підставі законності перебування, отриманої шляхом запису в реєстрі Прикордонної служби.

Зараз таку допомогу в Польщі отримують всього 1170 пенсіонерів. Минулого року їх було більше – 1205, а у 2011 році – 1215.

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