Пенсійний вік в Україні можуть знизити – коли можна буде вийти на заслужений відпочинок

В Україні знизять пенсійний вік. Вийти на заслужений відпочинок можна буде на 5 років раніше, ніж зараз. З чим це пов’язано

Це пов’язано з тим, що українці отримуватимуть пенсію із двох фондів – солідарного та накопичувального.

Таке положення про більш ранній наступ права на пенсію міститься у законопроекті про накопичувальну пенсію, зареєстрованому у Верховній Раді. Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Нині в Україні пенсійний вік настає у 60 років. Але це за умови, що у людини до 60 років накопичилася необхідна кількість років страхового стажу. Якщо ж стажу бракує, їй доведеться чекати до 63 або навіть до 65 років, коли для неї настане право на пенсію.

Однак невдовзі все може змінитися. Участь у накопичувальній пенсії дозволить українцям виходити на заслужений відпочинок у 55 років. Саме з цього віку вони зможуть отримувати кошти, які акумулювалися на їхньому накопичувальному рахунку протягом їхнього трудового життя.

Пенсійний вік в Україні можуть знизити

Таким чином, після 60 років українці зможуть отримувати дві пенсії – солідарну та накопичувальну. Але при цьому право на виплату накопичувальної пенсії наступатиме раніше – у 55 років.

В уряді планують спочатку такі відрахування до накопичувальної пенсії:

у 2023 році – 1% від зарплати;

у 2024 році – 1,5% від зарплати;

у 2025 році – 2% від зарплати.

Як ми повідомляли раніше, в Румунії з 1 травня змінять порядок надання допомоги біженцям з України. Українці зможуть отримувати щомісячну допомогу від держави максимум чотири місяці поспіль. Тоді як раніше таких часових обмежень було.

В квітня було ухвалено постанову, яка “встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року”. Мова йде про виплати на харчування та проживання

Також повідомляється, що одноразова допомога буде надаватися “тільки в тому випадку, якщо бенефіціар надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до навчальних закладів”. За словами Чербунару, таким чином стимулюється інтеграція. Так, українці, які працевлаштуються і запишуть своїх дітей до румунських шкіл, отримають 2000 леїв (400 євро) на сім’ю до кінця 2023 року.

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