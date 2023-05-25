З 1 червня Укрпошта знижує вартість на одну зі своїх послуг – що відомо

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що компанія знижує вартість на одну зі своїх послуг

Укрпошта знижує вартість на відправлення посилок у Сполучені Штати Америки. Тепер українці зможуть заощаджувати 8% під час кожного використання.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, інформує НСН.

Що зміниться з 1 червня

25 травня набирає чинності Закон “Про поштовий зв’язок”.

З 1 червня Укрпошта знижує вартість на одну зі своїх послуг

Відповідно до нього більше не потрібно клеїти марки на ваші посилки. Ви зможете просто надіслати необхідні речі онлайн в особистому кабінеті або в мобільному застосунку та одразу оплатити.

Також тепер не треба йти у відділення, щоб замовити марки, конверти тощо. Усе це можна замовити онлайн, сплатити карткою або безготівковим рахунком, особливо, якщо ви бізнес або юридична особа.

На яку послугу зміниться вартість

“Завдяки підписаній з Поштою США угоді PRIME, Укрпошта знижує тарифи на США з 1 червня. Саме так, до коаліції в 67 країн, серед яких наші популярні Канада, Австралія, Великобританія, приєднується і USPS. Тому відправники матимуть можливість заощаджувати 8%, і все це з повним трекінгом”, – написав Смілянський.

Він також зазначив, знижка 8% – це вартість мінімум однієї посилки по Україні. Тому пересилаючи один дрібний пакунок у США, ви маєте в запасі одну безкоштовну посилку по Україні.

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