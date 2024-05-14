Всі українські сім’ї, в яких народилося немовля, можуть отримати пакунок малюка. Яке його наповнення у 2024 році і чи можна забрати замість нього гроші

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна,

Пакунок малюка- що це таке і яке його наповнення

Пакунок малюка соціальна допомога від держави сім’ям, у яких народилася дитина. Він містить необхідні речі для догляду за дитиною в перші його місяці життя.

У 2024 році список речей у пакунку малюка було оновлено. Туди було додано товари, які мають попит:

багаторазові вологостійкі пелюшки;

теплі речі.

Окрім цього було збільшено розмір пледа-ковдри, а також зменшили кількість одягу малого розміру. Це пов’язано з тим, що малята швидко виростають.

Пакунок малюка – що до нього входить у 2024 році, чи можна забрати грошима

Усі речі і засоби пакунку перевірені й мають сертифікат. Цього року його вартість зросла до 7689 гривень. При цьому, якщо речі з пакунка купувати окремо, то вони обійдуться дорожче.

Вперше пакунок малюка було запроваджено у 2018 році. Варто зауважити, що право на його отримання мають також й усиновлювачі, опікуни, прийомні батькам, батьки-вихователі або патронатні вихователі.

Як отримати пакунок малюка

Отримати бебі-бокс можна у пологовому будинку або, у разі його відсутності при виписці новонародженої дитини – в управліннях соцзахисту за місцем проживання.

Заява на пакунок малюка подається не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження малюка.

Пакунок малюка є безкоштовною допомогою.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

заява про надання одноразової натуральної допомоги пакунок малюка;

копія свідоцтва про народження дитини (за необхідністю);

документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я (видає заклад охорони здоров’я, який проводив огляд матері та дитини, або медична консультативна комісія);

довідка про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, видана відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 590 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (за наявності).

Чи можна отримати гроші замість бебі-боксу

Батьки можуть обрати замість пакунку грошову компенсацію. Вона призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

На період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення або скасування, перерахування грошової компенсації отримувачам може здійснюватися на будь-який рахунок, відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк “ПриватБанк”, у разі неможливості відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання.

Отримувач може використовувати призначену грошову компенсацію на придбання будь-яких товарів у будь-яких закладах торгівлі.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

заява про призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”;

копія свідоцтва про народження дитини або документа, що підтверджує факт народження дитини в/поза межами закладу охорони здоров’я (за відсутності свідоцтва про народження дитини);

посвідка на постійне (тимчасове) проживання, або посвідчення біженця, або довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства), або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною) (у разі необхідності);

копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або до дитячого будинку сімейного типу, або прийомної сім’ї (для сім’ї патронатного вихователя, прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу;

документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

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