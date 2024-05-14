Субсидія на комунальні послуги надається вразливим категоріям населення. Хто з отримувачів повинен до 1 липня звернутись за продовженням виплат

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Пенсійний фонд України.

До 1 липня повинні звернутись українці, які відповідають всім наступним критеріям:

є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги;

були отримувачем субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії російської федерації 24 лютого 2022 року;

проживали (проживаєте) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

з початку повномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.

Субсидія на комунальні послуги – кому потрібно звернутись за продовженням виплат до 1 липня

Подати заяву та необхідні документи до органу Фонду можна в один із способів:

особисто – через сервісні центри Фонду, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, ЦНАПи;

поштою – на адресу органу Фонду;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Фонду, застосунок “Пенсійний фонд” або через портал “Дія”.

Як ми повідомляли раніше, у зв’язку із знищенням великої кількості ТЕС електроенергіх на всіх може не вистачити.Частково дефіцит можуть покрити імпортом, але повністю компенсувати споживання скоріш за все не вдасться.

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