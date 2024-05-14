В Україні розширили бронювання від армії – ще одна категорія працівників отримає відстрочку

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання від армії. Відстрочку від служби отримають працівники підприємств, що беруть участь у відновленні критичної інфраструктури, пошкодженої окупантами

Так бронь отримають співробітники підприємств, які усувають наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.

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Він повідомив подробиці ініціативи Кабінету міністрів. Мельничук розповів, що відстрочку від військової служби отримають працівники підприємств, які здійснюють:

будівництво;

ремонт;

відновлення;

надання послуг;

виготовлення та/або постачання обладнання;

інші інженерно-технічні заходи, спрямовані на відновлення зруйнованих росіянами об’єктів критичної інфраструктури.

Це стосується об’єктів електроенергетики та газотранспортного сектору. Повний перелік підприємств, співробітники яких отримають бронь від мобілізації, має затвердити Міністерство енергетики України.

Як ми розповідали раніше, Міністерство оборони оголосило про додаткові виплати для військовослужбовців. Вони будуть складатися з базової суми та додаткової винагороди. Доплата буде нараховуватися за кожні 30 днів виконання завдань та за знищену російську техніку (танки, РСЗВ, артилерія і т. д.).

За словами Міністра оборони, нова постанова уряду передбачає додаткову винагороду за знищену російську техніку. Зараз загальна сума виплат складається з базової суми у 100 000 гривень та додаткової винагороди у сумі 70 000 гривень.

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