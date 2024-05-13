Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про нові грошові виплати військовим за участь у бойових діях та знищену техніку окупантів

Міністерство оборони оголосило про додаткові виплати для військовослужбовців. Вони будуть складатися з базової суми та додаткової винагороди. Вона буде нараховуватися за кожні 30 днів виконання завдань та за знищену російську техніку (танки, РСЗВ, артилерія і т. д.).

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передають Новини України – НСН.

За словами Міністра оборони, нова постанова уряду передбачає додаткову винагороду за знищену російську техніку. Зараз загальна сума виплат складається з базової суми у 100 000 гривень та додаткової винагороди у сумі 70 000 гривень.

Умєров пояснив, що нова система передбачає інше формулювання для виплати винагороди.

“Якщо “бойові” виплачуються щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконувалися завдання, то щодо виплати винагороди формулювання в постанові Кабміну інше: “за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань”, – пояснив міністр.

Додаткові грошові виплати військовим – кому і за що платитимуть

Крім того, військовослужбовці отримуватимуть додаткову фінансову винагороду за знищену російську техніку: танки, РСЗВ, артилерія і т. д.

“Якщо військовослужбовець виконує свої завдання: знищує кораблі, знищує техніку, танки, РСЗВ, артилерію і так далі, то він має заохочення, тобто винагороду за знищену техніку. І таким чином підтримує свою сім’ю фінансово”, – зазначив Умєров.

Згідно з інформацією від речника Міноборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону,сума виплат за знищену техніку залежить від її важливості. Зокрема:

російський військовий автомобіль – 12 180 гривень;

танк – 48 720 гривень;

корабель першого рангу – понад 243 000 гривень;

броньовані машини – БМП і БТР – понад 40 000 гривень;

літак чи гелікоптер – понад 100 000 гривень.

“Щоб отримати ці гроші, потрібно, щоб у журналі бойових дій був запис, щоб було донесення. І бажано, щоб була фото чи відеофіксація. Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, це не повинно бути великою проблемою”, – пояснив Лазуткін.

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