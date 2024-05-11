Деякі категорії українців можуть отримати грошові виплати .На що спрямовані кошти і кому видадуть допомогу

Йдеться про жителів Запоріжжя та області, будинки яких постраждали від обстрілів російських військ.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Технофан.

Хто може отримати допомогу

Благодійна допомога надається на малий та середній ремонт будинків, пошкоджених обстрілами, але лише за умови, що будинки фактично цілі (без структурних пошкоджень).

Виплати отримають власники такого житла, які належать до соціально незахищених верств населення.

Нова благодійна допомога для українців – хто може отримати грошові виплати

Умови для надання такої допомоги є:

1. Власник постраждалого житла не має у власності іншої, неушкодженої нерухомості.

2. Постраждале житло отримало незначні пошкодження внаслідок російської агресії після 24.02.22 та перебуває у м. Запоріжжі чи громадах області, які характеризуються відносно стабільною ситуацією.

3. Домогосподарство має документи, що підтверджують право власності, та акт про ушкодження. Не отримували допомоги щодо ремонту пошкоджень від уряду України, через “є-Допомогу” чи іншу благодійну організацію.

4. Мають одну або декілька категорій уразливості:

дохід нижче 6318 грн на особу на місяць;

самотня мати/батько чи офіційний опікун дітей віком до 18 років;

домогосподарство з вагітною жінкою або матір’ю з дитиною до 3 років;

багатодітна сім’я (з 3 та більше дітьми до 18 років);

член домогосподарства має інвалідність чи тяжку хворобу;

самотній літній (60+) або похилого віку, які проживають окремо від родичів працездатного віку.

Для того, щоб отримати кошти, необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Крім того, для реєстрації можна звернутись до соціального працівника проєкту за адресою: м. Запоріжжя, вул. Семафорна, 8.

Ви можете отримати відповіді на свої запитання щодо цієї програми з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 за номером:

067 117 82 12 (для зв’язку через Telegram),

0800336734 (контактний телефон).

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