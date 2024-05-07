В Україні продовжили відстрочку від мобілізації військовозобов’язаним, які отримали її від Мінекономіки
Бронювання іще на місяць продовжили військовозобов’язаним, які отримали відстрочку від Мінекономіки.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передають Новини України – НСН.
Зазначається що бронювання автоматично продовжать, лише якщо вони не закінчилися станом на день ухвалення рішення.
За словами заступника міністра економіки Ігоря Фоменка зараз уряд працює над розробкою змін у законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних відповідно до закону про мобілізацію, який стане чинним 18 травня.
В Україні продовжили відстрочку від мобілізації ще одній категорії українців
«Водночас, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств, та з метою забезпечення потреб оборони та населення, ми продовжуємо терміни дії відстрочок на місяць. Надалі підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами», — зазначив Фоменко.
Згідно підписаного закону про мобілізацію право на бронювання отримають держслужбовці категорій «А», «Б» і «В», а також не більше ніж 50% військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування.
Крім того, відстрочку зможуть отримати:
- працівники Нацполіції, НАБУ, ДБР, прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони судів і деяких інших органів правоохоронної системи;
- працівники підприємств, установ та організацій, які виконують мобілізаційні завдання;
- працівники критично важливих для забезпечення потреб війська та економіки чи населення підприємств.
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