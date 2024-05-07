В Україні продовжили відстрочку від мобілізації військовозобов’язаним, які отримали її від Мінекономіки

Бронювання іще на місяць продовжили військовозобов’язаним, які отримали відстрочку від Мінекономіки.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передають Новини України – НСН.

Зазначається що бронювання автоматично продовжать, лише якщо вони не закінчилися станом на день ухвалення рішення.

За словами заступника міністра економіки Ігоря Фоменка зараз уряд працює над розробкою змін у законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних відповідно до закону про мобілізацію, який стане чинним 18 травня.

В Україні продовжили відстрочку від мобілізації ще одній категорії українців

«Водночас, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств, та з метою забезпечення потреб оборони та населення, ми продовжуємо терміни дії відстрочок на місяць. Надалі підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами», — зазначив Фоменко.

Згідно підписаного закону про мобілізацію право на бронювання отримають держслужбовці категорій «А», «Б» і «В», а також не більше ніж 50% військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування.

Крім того, відстрочку зможуть отримати:

працівники Нацполіції, НАБУ, ДБР, прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони судів і деяких інших органів правоохоронної системи;

працівники підприємств, установ та організацій, які виконують мобілізаційні завдання;

працівники критично важливих для забезпечення потреб війська та економіки чи населення підприємств.

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