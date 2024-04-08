Марафон, пересувний цирк і «Кінокіт» отримали бронь від мобілізації як критично важливі підприємства

Єдиний марафон, пересувний цирк і «Кінокіт» – серед підприємств, які визнано критично важливими для економіки України. Тож їх працівники отримали бронь від мобілізації.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Інтерфакс України і нардепа Ярослава Железняка.

Телемарафон Єдині новини

Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило телеканалам, які беруть участь у телемарафоні “Єдині новини”, статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, – про це повідомляє Інтерфакс Україна.

Згідно з наказами Мінкультури, встановлено, що ТОВ “Ми-Україна” (телеканал “Ми-Україна”), ТОВ “ТРК “Студія 1+1” (телеканал “1+1”), ТОВ “МК ТРК” (телеканал ICTV), ПрАТ “Телеканал “Інтер” (телеканал “Інтер”), державне підприємство “Парламентський телеканал “Рада” (телеканал “Рада”) та Акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (телеканал “Суспільні новини”) відповідають критеріям підприємства, установи та організації, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і підтвердило цей статус.

Інтерфакс нагадує, що також з початку 2024 року такий статус надано та підтверджено: представництву Британської телерадіомовної корпорації (ВВС), Українському національному інформаційному агентству “Укрінформ”, ТОВ “Новий канал”, ТОВ “Старлайн медіа”, ТОВ “Телеканал СТБ”, ТОВ “Хмарочос медіа”, ТОВ “УНІАН ТБ”, представництву Deutsche Welle, ПрАТ “ТК “ТЕТ”, ТОВ “ТРК “НБМ”, а також Національній спілці журналістів України та низці інших підприємств, установ та організацій у сфері відання Мінкультури.

Фірма “Кінокіт”

Також статус критично важливого підприємства отримала фірма «Кінокіт». Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. Депутат називає цю фірму наближеною до Офісу Президента

Ви напевно вже бачили новину, що виявляється канали які беруть участь у «Єдиному марафоні» офіційно заброньовані? Так ось – ще крутіше: «Кінокіт», своя фірма ОП, на яку злили з телеканалу «Рада» 270 млн грн… Виявляється, теж отримав статус критично важливого підприємства, установи, організації для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, – написав Железняк у своєму Телеграм-каналі 8 квітня

Що відомо про фірму “Кінокіт”

Зазначимо, що Юлія Дроздова, власниця компанії “Кінокіт”, яка отримує мільйонні підряди від державного телеканалу “Рада”, в минулому була юридичною радницею компанії, що належала Тімуру Міндічу — колишньому бізнес-партнеру президента України Володимира Зеленського. Цю інформацію оприлюднило розслідування Bihus.Info.

Компанія була створена у 2017 році, але активно залучатися до державних закупівель почала тільки у 2019-му після приходу команди Зеленського до влади. Наприклад, “Кінокіт” брався за технічне забезпечення та трансляцію пресмарафону Зеленського у 2019 році та урочистостей до 30-ї річниці Незалежності України.

У кінці 2021 року компаній отримала 9 мільйонів гривень від парламентського телеканалу “Рада” за розробку концепції та нових програм. Перед укладанням цієї угоди змінилися засновники “Кінокіта”, і власницею стала Юлія Дроздова. Вона стверджує, що придбала компанію. Раніше вона працювала юридичним радником компанії Meylor Global LLP, яку контролював Тімур Міндіч.

Міндіч є кінопродюсером і бізнесменом, а також співвласником фірми “Квартал 95”, учасником якої був і Зеленський до обіймання ним посади президента. Журналісти програми “Схеми” виявили, що саме на автомобілі Міндіча Зеленський їздив під час передвиборчої кампанії, а в квартирі Міндіча влаштовувався сюрпризовий день народження для президента в середині карантину у 2021 році.

Пересувний цирк

І «вишенька на торті»: пересувний цирк теж – критично важливе підприємство. Про це також повідомив Железняк.

Ловіть ще новину: такий самий статус дали ДП «Пересувний цирк України» – критично важливе підприємство, установи, організації для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Може це частину Уряду та ОП так таємно назвали, або..? – написав нардеп від Голосу

Зазначимо, що станом на лютий 2024 року в Україні було 143 підприємства, установи та організації у сфері культури та інформаційної політики, які є критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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