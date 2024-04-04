Німецькі компанії допомагають РФ відбудовувати Маріуполь – одна з них працює в Україні

Деякі німецькі компанії допомагають РФ відбудовувати тимчасово окупований Маріуполь, який було зруйновано внаслідок російської агресії. Одна з них працює в Україні.

Про це НСН повідомляє з посиланням на німецький телеканал Tagesschau.

Деякі німецькі компанії, що спеціалізуються на будівельних матеріалах, встановили співпрацю з Росією з метою допомоги у відновленні Маріуполя, який був зруйнований загарбниками. Про це повідомив німецький телеканал Tagesschau ввечері середи 3 квітня, посилаючись на отримані журналістами журналу ARD фотографії будівництва в Маріуполі.

За даними ARD, принаймні дві німецькі компанії, Knauf та WKB Systems, беруть участь у відбудові зруйнованого Маріуполя, надаючи свої будівельні матеріали для реалізації проектів у цьому місті.

На фото та відео, представлених телеканалом, можна бачити мішки з написами Knauf та WKB на будівельних майданчиках.

Зазначається, що Knauf відкрито заявляє про свою діяльність в Росії, і офіційний дилер компанії в Росії публічно підтверджує, що побудував житловий будинок з використанням матеріалів своєї компанії за дорученням російського Міноборони.

Засновник компанії Knauf, Ніколас Кнауф, мав ділові зв’язки з російським урядом, будучи почесним консулом Росії протягом понад 20 років і виступаючи проти санкцій західного світу проти Росії до 2018 року. За його словами, у російській філії компанії працює 4000 людей, а компанія має значні прибутки.

Крім того, компанія WKB Systems, яка також помічена на будівельних майданчиках у Маріуполі, належить російському власнику. Головним акціонером компанії є Віктор Бударін, проти якого ще не були запроваджені санкції.

Бударін використовував свою компанію для постачання матеріалів російській будівельній галузі. За даними ARD, WKB протягом кількох років поспіль постачала російським заводам установки для виробництва газобетонних блоків, передаючи їх одній з російських компаній Бударіна, яка використовує їх на будівництві в Маріуполі.

Також варто відзначити, що компанія Knauf продовжує свою діяльність в Україні, працюючи паралельно з окупантами. На сайті української філії компанії зазначається, що Кnauf працює «на кращих принципах сімейного бізнесу і зуміла зберегти ці цінності, незважаючи на глобальний масштаб своєї діяльності». Компанія має два підприємства в Україні – одне в Києві, а інше в окупованому донецькому Соледарі, де розташовані найбільші соляні шахти в Європі.

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