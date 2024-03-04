У росії заговорили про «денацифікацію Німеччини». Речниця МЗС Росії Марія Захарова після злиття російською пропагандою у мережу секретних переговорів керівництва німецьких ВПС заявила, що денацифікацію в Німеччині не завершено і попередила про “страшні наслідки”.

Захарову у понеділок цитує російське агентство РИА Новости, пише “Європейська правда“, передає НСН.

“Вони (німці. – Ред.), як ми тепер розуміємо, так і не денацифіковані до кінця… Найжахливіше, що це призведе – і це факт, можете перевірити – якщо нічого не буде зроблено, якщо цей процес не буде зупинено самим німецьким народом, насамперед до страшних наслідків для самої Німеччини”, – сказала Захарова

Захарова заявила, що Захід “зобов’язаний відповісти за руйнівні дії, які планував і багато в чому реалізував”.

Зазначимо, що Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет перехоплення розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

Все про скандал з Taurus – у матеріалі «Європейської правди» нижче

Постачання ракет Taurus Україні місяцями є чи не найчутливішим питанням у взаєминах Берліна не лише з Києвом, а й із його західними союзниками. Журналісти вже довідалися про те, що Британія тисне на Німеччину, аби врешті змусити канцлера Олафа Шольца стати більш рішучим.

Та й усередині уряду Німеччини, де Шольц лишається, по суті, єдиним противником передачі цих ракет, боротьба за їхнє постачання ЗСУ стає дедалі гарячішою.

Тож наприкінці минулого тижня Росія пішла на відчайдушний крок у намаганні остаточно зірвати передачу Taurus, спаливши при цьому один зі своїх каналів стеження за німецьким військовим керівництвом. Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала нібито запис внутрішніх переговорів керівництва ВПС Німеччини, які стосувалися варіантів передачі й параметрів застосування ракет Taurus в Україні – у тому числі з ударами по керченському мосту.

І хоча спершу до записів не було довіри, невдовзі Берлін, по суті, підтвердив їхню автентичність.

У Міноборони Німеччини визнали, що така розмова справді відбулася та була перехоплена росіянами – хоча не виключили, що у запис та його розшифровку могли внести зміни. А канцлер Шольц назвав інцидент “дуже серйозною” справою та пообіцяв швидке розслідування.

Ці новини приголомшили німецьке суспільство та змусили серйозно замислитися про надійність захисту секретної інформації, адже стало очевидним, що ворог слухає розмови, яких чути не повинен.

Не менш важливо зрозуміти, які наслідки матиме злив саме зараз, коли, попри чергову відмову з боку Шольца, президент Володимир Зеленський висловив оптимізм стосовно переговорів з Німеччиною щодо постачання ракет Taurus.

38 хвилин секретних переговорів

У п’ятницю вранці Маргарита Сімоньян опублікувала у своєму Telegram-каналі пост, в якому анонсувала публікацію аудіозапису, що отримала нібито від “товаришів у погонах”.

“На цьому цікавому записі високопоставлені офіцери Бундесверу обговорюють, як вони будуть бомбити Кримський міст. І як би їм так спритніше це зробити, щоб при цьому їхній Шольц міг продовжувати говорити, що його хата скраю”, – написала пропагандистка

Згодом вона виклала розшифровку ймовірно секретної розмови німецьких військових, а пізніше й сам анонсований нею 38-хвилинний аудіозапис.

Йдеться про одну, але тривалу розмову, в якій, як стверджується, беруть участь четверо німецьких військових високопосадовців. Це очільник німецьких ВПС, інспектор повітряних сил генерал-лейтенант Інго Герхартц, керівник відділу операцій і навчань командування ВПС у Берліні, бригадний генерал Франк Грефе та співробітники Центру повітряних операцій Космічного командування Фенске і Фроштедте (щодо них наразі бракує детальної інформації).

Німецька преса невдовзі уточнила з посиланням на свої джерела, що переговори проходили не захищеною лінією зв’язку, а через платформу для проведення відеоконференцій WebEx. Це такий собі аналог Zoom, але без китайського “коріння” (розробником WebEx є американська компанія Cisco), тому WebEx широко використовують німецькі військові.

Один з учасників бесіди, Франк Грефе, на момент розмови перебував у Сінгапурі у готельному номері, й не виключено, що це стало вирішальним фактором для компрометації переговорів.

Видання Bild допускає, що його кімнату могли прослуховувати, або ж могли зламати чи прослуховувати його телефон, або ж він доєднався до незахищеної готельної мережі Wi-Fi. Важливо зауважити, що платформа WebEx хоч і має функціонал для проведення зашифрованих конференцій, але якщо абонент підключається до розмови телефоном – вона не вважається надійною. “Є ознаки того, що використовувався недостатньо безпечний засіб зв’язку з огляду на теми, які, очевидно, обговорювалися. Це, серед іншого, є предметом подальших розслідувань”, – заявили у німецькому Міноборони виданню Bild.

Ця заява стала однією з багатьох, у яких Берлін прямо або побічно визнав принаймні часткову автентичність злитих переговорів.

Німецькі журналісти з посиланням на військові джерела невдовзі після публікації розмови почали стверджувати, що за результатом первинного аналізу запис переговорів – автентичний. За повідомленням Spiegel, виключили також фальсифікацію за допомогою штучного інтелекту.

Згодом офіційне визнання надійшло й від Міноборони.

“За нашою оцінкою, розмова між посадовцями ВПС була перехоплена. Наразі ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни до записаної чи письмової версії, яка поширюється у соціальних мережах”, – заявила у суботу речниця оборонного міністерства Німеччини.

Представник німецького Міноборони заявив, що федеральне відомство військової контррозвідки – BAMAD – розпочало необхідні заходи для перевірки зливу.

А згодом настав час для обурення німецького канцлера Олафа Шольца.

Причому з його коментарів неясно, що саме канцлер бачить основною проблемою – чи то прослуховування військової верхівки росіянами, чи то зміст розмови, який суперечить його публічній політичній позиції. “Те, про що там повідомляється, є дуже серйозною справою. І саме тому зараз це буде з’ясовуватися дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко”, – заявив Шольц під час свого візиту до Рима в суботу.

Про що домовлялися німецькі генерали

Перш ніж аналізувати можливі наслідки зливу, варто з’ясувати деталі його змісту, тож далі ми викладемо основні моменти розмови. Утім, варто не забувати, що німецьке Міноборони не виключило втручання росіян у зміст запису, як-от його монтажу.

Судячи з запису, мета переговорів – підготувати коротку доповідь для міністра оборони Бориса Пісторіуса про потенційні параметри застосування ракет Taurus в Україні; оцінити головні проблеми та ризики; з’ясувати необхідність участі німецьких військових у майбутніх операціях. На останнє звернемо окрему увагу, адже це пояснення звучить від Шольца як публічний “аргумент” проти постачання ракет в Україну.

Зі слів керівника ВПС Герхартца випливає, що момент початку поставок цих далекобійних ракет все ще не визначений, і головною перепоною цьому є позиція Шольца. “Ніхто не знає, чому федеральний канцлер блокує ці поставки”, – каже на записі генерал.

Утім, він не виключає, що канцлер все ж дасть зелене світло. Значна частина розмови присвячена аналізу і обговоренню того, “до яких наслідків це може призвести”.

Також під час розмови четверо її учасників аналізують різні технічні аспекти постачання ракет – від способів доставки до виготовлення кріплень для ракет до їхніх носіїв. Зокрема, звучить думка, що для адаптації ракет може знадобитися до шести місяців, якщо ракети встановлюватимуть на літаки Cу чи F-16. Генерал Грефе вважає, що якщо зараз канцлер вирішить постачати ракети, вони будуть готові до застосування тільки через вісім місяців.

Детально обговорюються різні сценарії навчання та потенційне скорочення їхніх термінів. Згадують про досвід опанування українськими військовими систем Patriot, що відбулося надзвичайно швидко, і Герхартц доходить висновку, що затримку для навчання українців не варто переоцінювати.

Однією з тем стали потенційні цілі для ракет та їхня кількість, яку варто надати Україні – наприклад, це може бути варіант двох траншів по 50 ракет. При цьому Німеччина не збирається передавати всі ракети Taurus, яких у неї на озброєнні близько 600.

Щодо цілей згадуються “міст на сході та склади боєприпасів”.

Жодної згадки про Крим у розмові немає, але не секрет, що в ЗСУ є сподівання на ракети Taurus самедля руйнування кримських мостів, а передусім мосту через Керченську протоку. Згадки німецьких військових про масштабність мосту є непрямим підтвердженням того, що йдеться саме про нього, лише з хибною назвою.

“Міст на сході важко дістати, це досить дрібна ціль, але Taurus це може зробити, склади боєприпасів теж може вразити”, – нібито каже, зокрема, Фроштедте

Фенске нібито допускає, що для ураження мосту, “який через свою величину подібний до злітної смуги”, може знадобитися “не 10 і навіть не 20 ракет”, на що Герхартц, згідно із записом, відповідає, що “Taurus це вдасться, якщо використовувати французький винищувач Dassault Rafale”.

Запуск ракет без участі Бундесверу

Чи не найбільше обговорюють те, яким чином німецькі військові будуть підтримувати зв’язок з українськими збройними силами.

Та передусім те, як уникнути прямої участі Бундесверу в націлюванні ракет.

“Нам потрібно стежити, щоб із самого початку не було того, що робить нас стороною конфлікту”, – нібито зазначає Грефе

Обговорюють різні варіанти, наприклад – надавати планову технічну підтримку з німецького Бюхеля, де розташована авіабаза, за умови створення захищеного зв’язку з Україною. Або – відрядити кількох представників Бундесверу до штаб-квартири виробника MBDA й такою “хитрістю” дозволити політикам говорити про неучасть німецьких військових у плануванні задач напряму.

Іншим варіантом називають звернення за допомогою до британців, які нібито “мають декілька людей на місці (в Україні)”, що працюють з ракетами Storm Shadow, тоді як у французів, що передали ракети SCALP, такого персоналу в Україні, згідно із записом, нібито немає. Це – одна з найбільш дивних та найскандальніших тез розмови, адже Британія заперечує залученість своїх військових до роботи ЗСУ з ракетами. На записі є також згадка про те, що в Україні є “багато людей у цивільному одязі, які говорять з американським акцентом”.

Жодних уточнень чи заяв Бундесверу про автентичність цих тез, які суголосні російській пропаганді, наразі не надходило.

Ще одна примітна деталь – те, що німецькі генерали наполягають на можливому “залученні Німеччини у війну” навіть без присутності військових в Україні.

Та перехоплена розмова підтверджує, що обійти цей виклик нескладно.

“Ми не можемо брати участь у плануванні завдань, робити це в Бюхелі й потім їм (українцям. – Ред.) пересилати, для Німеччини це червона лінія. Можна навчати їх два місяці, вони всього не навчаться, але щось зможуть”, – нібито заявляє Герхартц

Окремо в розмові згадано про проблему сильної російської протиповітряної оборони й потребу “серйозно з цим розбиратися”, оскільки у німецької розвідки може не бути точних даних про розміщення російських систем ППО.

Наслідки зливу – допомога чи ведмежа послуга Шольцу?

Звертає на себе увагу те, що російська розвідка далеко не відразу опублікувала перехоплену розмову. Російська пропаганда стверджує (і німецькі джерела не ставлять це під сумнів), що розмова відбулася 19 лютого. Ця публікація викрила, що РФ має змогу перехоплювати деякі розмови військових високопосадовців, тож найімовірніше цей канал зливу буде закритий. Тому причини, які змусили Москву вдатися до публікації, мали бути вагомими.

Зараз, ґрунтуючись на цій розмові, російські джерела прагнуть представити Німеччину як країну, яка нібито готова напряму доєднатися до війни, допомігши українцям знищити “священний” керченський міст.

А це – саме той образ, якого понад усе хоче уникнути Олаф Шольц і який потенційно може ускладнити схвалення канцлером позитивного для України рішення.

Депутат Бундестагу від опозиційної ХДС та експерт з оборонних питань Родеріх Кізеветтер переконаний, що розмову навмисно злили саме зараз, щоб запобігти поставці Taurus. А крім того, очевидно, що РФ прагне внести ще більше турбулентності й сум’яття в і без того гарячі дебати щодо ракет.

“Це гібридна атака з метою дезінформації – йдеться про розкол, про підрив нашої єдності. Ми не повинні піддаватися на виверти Путіна”, – відреагував у неділю глава Міноборони Борис Пісторіус

У правлячій коаліції “зелені” й “вільні демократи” вже давно тиснуть на соціал-демократів та Шольца, щоб зрушити з мертвої точки постачання цього озброєння, й між коаліційними союзниками точаться запеклі суперечки. На користь рішенню явно не грає суспільна думка в Німеччині – проти передачі ракет виступає половина населення, тоді як за – тільки 35%. Не важко здогадатися, з якою метою роспропаганда тепер поширює погрози на адресу Німеччини, обіцяючи “нагадати, чим вибухи російських мостів закінчилися для Німеччини минулого разу”.

Утім, наслідки публікації можуть виявитися і протилежними задуму.

Так, днями Шольц наводив чергові аргументи, чому про передачу Taurus не може бути й мови.

Тепер основна публічна лінія захисту Шольца полягає у тому, що нібито для наведення цілей необхідно відряджати німецьких військових в Україну, а це неприйнятно, бо, мовляв, означатиме пряму участь Німеччини у війні. За даними “Європейської правди”, у закритих переговорах всередині німецького уряду та з партнерами цей аргумент звучить від Шольца від минулого року.

Хоча всі інші гравці наполягали, що це пояснення Шольца є неправдивим, той продовжує за нього триматися, натякаючи також на те, що інші партнери вже перетнули межу щодо участі своїх військових в ударах ЗСУ, але Німеччина через свої конституційні обмеження, мовляв, не може цього робити.

“Це дуже далекосяжна зброя, і те, що роблять британці й французи з точки зору контролю цілей і супровідного контролю цілей, не може бути зроблено в Німеччині… Те, що роблять інші країни, які мають інші традиції та інші конституційні інститути, ми не можемо робити так само”, – казав німецький канцлер за кілька днів до зливу. Його заяву відразу спростували у лавах коаліційних “вільних демократів”

Однак російський вкид, якщо він є автентичним, доводить неправдивість заяв Шольца.

З критикою на канцлера через це вже накинулася німецька опозиція. Флоріан Ган, представник фракції ХДС/ХСС з оборонної політики, хоче викликати Шольца для допиту на наступне засідання комітету з питань оборони, наголошуючи, що у злитій розмові керівництво ВПС нібито чітко дійшли висновку, що Україна може використовувати Taurus без участі Німеччини.

“Це робить очевидним те, що федеральний канцлер виправдав свою відмову щодо Taurus спотворенням фактів”, – заявив опозиційний політик

Також опозиція вимагає провести парламентське розслідування у зв’язку з перехопленими переговорами, звертаючи увагу на те, що російські секретні служби вже глибоко вкорінилися у німецькі комунікації з цього питання.

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